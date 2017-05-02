 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рианна примерила образ цветка


1 0

В Нью-Йорке завершился ежегодный прием Института костюма Met Gala, и нам есть что обсудить! Звездные леди продемонстрировали эффектные туалеты, но кто стал самой-самой?

  • Рианна
  • Кэти Перри
  • Ким Кардашян
  • Дженнифер Лопес
  • Блейк Лайвли
  • Хэлли Берри
  • Кара Делевинь
  • Селена Гомес
 
 
 

Главной темой прошедшего Met Gala стало творчество основательницы знаменитого модного бренда Comme des Garçons, японской художницы Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo). И самой большой поклонницей Рэй заявила себя певица Рианна (Rihanna), продефилировавшая по красной дорожке в причудливом туалете «а-ля дикая орхидея».

Постаралась и Кэти Перри (Katy Perry), представшая в образе «красной чародейки» от Maison Margiela. Наряд певицы был признан одним из самых неудачных, но вряд ли Кэти это сильно беспокоит.

Удивительно, но Ким Кардашян (Kim Kardashian) на этот раз выглядела скромницей. Звезда выбрала платье от Vivienne Westwood, которое выглядело вовсе не вызывающе, а даже элегантно. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) тоже отказалась от эпатажа. Дива вышла в свет в стильном вечернем наряде и в компании со своим новым бойфрендом Алексом Родригесом.

Блейк Лайвли (Blake Lively) предпочла образ, который критики назвали «тропическая нимфа». Платье из коллекции Atelier Versace. Очень хороша была и Хэлли Берри (Halle Berry).

Ярко и даже сверхъестественно выглядела Кара Делевинь (Cara Delevingne). Недавно девушка сбрила волосы и на приеме появилась в серебристом костюме и с серебристой головой со стразами.

На фоне Кары певица Селена Гомес (Selena Gomez) выглядела совершенной скромницей. Возможно, если бы не яркий макияж, девушку никто бы и не заметил.

  •  
    Рисунок
    Самая эффектная на Met Gala 2017

Ранее мы писали:

Это война. Мадонна появилась в необычном туалете. Звезду потянуло на милитари.

Дженнифер Лопес: «С годами я стала лучше». Уверенность звезды выросла в разы. 

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 02.05.2017 Теги: Met Gala

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору