Рианна примерила образ цветка

В Нью-Йорке завершился ежегодный прием Института костюма Met Gala, и нам есть что обсудить! Звездные леди продемонстрировали эффектные туалеты, но кто стал самой-самой?

















Главной темой прошедшего Met Gala стало творчество основательницы знаменитого модного бренда Comme des Garçons, японской художницы Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo). И самой большой поклонницей Рэй заявила себя певица Рианна (Rihanna), продефилировавшая по красной дорожке в причудливом туалете «а-ля дикая орхидея».

Постаралась и Кэти Перри (Katy Perry), представшая в образе «красной чародейки» от Maison Margiela. Наряд певицы был признан одним из самых неудачных, но вряд ли Кэти это сильно беспокоит.

Удивительно, но Ким Кардашян (Kim Kardashian) на этот раз выглядела скромницей. Звезда выбрала платье от Vivienne Westwood, которое выглядело вовсе не вызывающе, а даже элегантно. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) тоже отказалась от эпатажа. Дива вышла в свет в стильном вечернем наряде и в компании со своим новым бойфрендом Алексом Родригесом.

Блейк Лайвли (Blake Lively) предпочла образ, который критики назвали «тропическая нимфа». Платье из коллекции Atelier Versace. Очень хороша была и Хэлли Берри (Halle Berry).

Ярко и даже сверхъестественно выглядела Кара Делевинь (Cara Delevingne). Недавно девушка сбрила волосы и на приеме появилась в серебристом костюме и с серебристой головой со стразами.

На фоне Кары певица Селена Гомес (Selena Gomez) выглядела совершенной скромницей. Возможно, если бы не яркий макияж, девушку никто бы и не заметил.

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Это война. Мадонна появилась в необычном туалете. Звезду потянуло на милитари.

Дженнифер Лопес: «С годами я стала лучше». Уверенность звезды выросла в разы.

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Источник фото: Globallookpress.com