Принцесса Шарлотта отмечает день рождения

В Кенсингтонском дворце сегодня праздник. Семья герцогов Кембриджских отмечает день рождения Шарлотты (Charlotte). Девочке исполняется два года, и по такому случаю опубликовано новое, весьма стильное фото престолонаследницы.

На снимке подросшая принцесса запечатлена с аккуратной прической, в нежно-желтом кардигане и с задумчивым выражением лица. Многие светские обозреватели сразу же заметили, что сейчас девочка очень похожа на свою прабабушку, Ее Величество Елизавету II.

А тем временем модные обозреватели рапортуют об очередном буме. После появления снимка в Сети детские желтые кардиганы были раскуплены в Лондоне за считанные часы, и теперь журналисты обсуждают «эффект принцессы Шарлотты».

Кстати, в прошлом году принцесса Кембриджская стала лидером рейтинга «значимых» людей по версии журнала Tatler. На втором месте оказался ее отец принц Уильям (William), затем герцогиня Кейт, принц Джордж (George) оказался на четвертом месте, а Ее Величество лишь на пятом. Tatler включил в перечень людей, которых считает «действительно значимыми», но какие именно критерии принимались во внимание, не уточнялось.

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