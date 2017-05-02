Муж Гагариной наслаждается отцовством

В семье Полины Гагариной большая радость. На прошлой неделе артистка родила дочь. Певица давно мечтала о девочке и сейчас очень счастлива. А ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков, и вовсе в эйфории.

Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov) Май 1 2017 в 1:57 PDT

Пара до последнего старалась скрывать беременность и пока не называет имя наследницы. Но Дмитрий совладать с эмоциями не в силах.

«Все изменилось совершенно. Жизнь поделилась на «до» и «после». Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что-то, совершенно мной прежде неиспытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать, и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!» — написал фотограф в Insta, опубликовав фото с малышкой на прогулке.

Подписчики поспешили поддержать счастливого папу: «Дети пахнут и правда вкусно! Когда они рождаются, то это чувство огромнейшего счастья, которое тоже мало как можно передать словами!», «Как это мило и трогательно!!! Дмитрий, вы будете, нет, вы уже самый лучший папа для вашей малышки!», «Я плачу, это так трогательно», «Поздравляю, а детский запах помнишь всю жизнь».

Напомним, Полина растит 10-летнего сына Андрея, рожденного в браке с актером Петром Кисловым. А для Исхакова дочь стала первенцем.

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