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Это война. Мадонна появилась в необычном туалете


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Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный прием Института костюма Met Gala. И по традиции звезды постарались продемонстрировать причудливые костюмы и неоднозначные образы. Певица Мадонна (Madonna), разумеется, не осталась в стороне.

Обычно для выхода на Met Gala Мадонна выбирает туалеты в стиле «шок и треш». Например, в прошлом году она появилась в кружевном платье, подчеркивающем грудь и ягодицы. На этот раз поп-дива решила не показывать зад, но сильное впечатление все же произвела.

Она вышла на красную дорожку в вечернем платье в стиле милитари, что само по себе можно расценить как высшую степень креатива. Сопровождал певицу дизайнер Moschino Джереми Скотт (Jeremy Scott).

 

Публикация от The Met (@metmuseum)

Поклонники артистки увлеченно обсуждают образ звезды: «Это война!», «Потрясающе!», «Кто пригласил на Met мать Мадонны?», «Мадонна, хватит уже», «Слишком много ботокса, слишком много филлеров», «Платье неоригинальное и некрасивое».

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    Рисунок
    Как вам наряд Мадонны?

Напомним, в этом году темой Met Gala стало творчество японской художницы и основательницы знаменитого модного бренда Comme des Garçons Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo).

Ранее мы писали:

Мадонна в образе женщины-вамп. Певица не устает экспериментировать.​

Мадонна: Мужчины моего возраста не подходят для свиданий. У дивы новое увлечение.  

Мадонна похвасталась ягодицами. Звезда не может не эпатировать. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2017 Теги: Мадонна

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