Это война. Мадонна появилась в необычном туалете

Накануне в Нью-Йорке прошел ежегодный прием Института костюма Met Gala. И по традиции звезды постарались продемонстрировать причудливые костюмы и неоднозначные образы. Певица Мадонна (Madonna), разумеется, не осталась в стороне.

Публикация от People Magazine (@people) Май 1 2017 в 5:45 PDT

Обычно для выхода на Met Gala Мадонна выбирает туалеты в стиле «шок и треш». Например, в прошлом году она появилась в кружевном платье, подчеркивающем грудь и ягодицы. На этот раз поп-дива решила не показывать зад, но сильное впечатление все же произвела.

Публикация от ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) Май 1 2017 в 6:43 PDT

Она вышла на красную дорожку в вечернем платье в стиле милитари, что само по себе можно расценить как высшую степень креатива. Сопровождал певицу дизайнер Moschino Джереми Скотт (Jeremy Scott).

Публикация от The Met (@metmuseum) Май 1 2017 в 5:53 PDT

Поклонники артистки увлеченно обсуждают образ звезды: «Это война!», «Потрясающе!», «Кто пригласил на Met мать Мадонны?», «Мадонна, хватит уже», «Слишком много ботокса, слишком много филлеров», «Платье неоригинальное и некрасивое».

Напомним, в этом году темой Met Gala стало творчество японской художницы и основательницы знаменитого модного бренда Comme des Garçons Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo).

Ранее мы писали:

Мадонна в образе женщины-вамп. Певица не устает экспериментировать.​

Мадонна: Мужчины моего возраста не подходят для свиданий. У дивы новое увлечение.

Мадонна похвасталась ягодицами. Звезда не может не эпатировать.