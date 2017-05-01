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Орбакайте споет на свадьбе сына


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В звездных семействах Пугачевой - Пресняковых сейчас атмосфера предпраздничной суматохи. Никита Пресняков готовится к бракосочетанию, и его известные бабушки, дедушка и родители стараются помочь парню в организации торжества. Впрочем, свои идеи Никите никто не навязывает, но никто и не отказывается дать совет.

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой состоится через несколько месяцев. Об этом рассказала будущая свекровь Алены - Кристина Орбакайте. По словам артистки, она обязательно выступит на торжестве. «Я не эксперт в проведении свадеб — никого из детей пока не женила. Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. Торжество же намечено на конец июля», — заявила артистка.

По словам Кристины, ее старший сын и его невеста предпочитают никого не обременять и сами занимаются хлопотами. «Я не даю никаких советов сыну касаемо свадьбы, не люблю навязываться. Они самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Эдакий символ музыки и моды», — цитирует издание "Дни.ру" певицу.

Напомним, Никита и Алена встречаются на протяжении трех лет. В марте Пресняков официально сообщил о помолвке, а недавно Краснова опубликовала снимок, на котором запечатлена в свадебном туалете.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.05.2017 Теги: Кристина Орбакайте

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