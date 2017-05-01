Ким Кардашян блеснет на Met Gala в одиночестве

Сегодняшний вечер в Нью-Йорке обещает быть весьма насыщенным. 1 мая в Метрополитен-музее пройдет ежегодный гала-прием Института костюма. На мероприятии традиционно будут блистать самые известные звездные леди. Причем одна из знаменитых дам, похоже, предстанет соло.

В этом году Ким Кардашян (Kim Kardashian) впервые появится на приеме без супруга, музыканта Канье Уэста (Kanye West). Пара исправно блистала на Met Gala 4 года, но на этот раз Канье решил взять паузу.

Злопыхатели уже обсуждают возможные проблемы в отношениях звезд. Но инсайдеры уверяют, что Канье просто устал (в конце прошлого года у артиста случился нервный срыв) и предпочитает побыть с детьми, в то время как Ким будет позировать на красной дорожке в сногсшибательном туалете. Известно, что на этот раз Кардашян выбрала наряд от Vivienne Westwood.

​

В этом году главной темой Met Gala станет творчество японской художницы и основательницы знаменитого модного бренда Comme des Garçons Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo). Кстати, свои работы Кавакубо однажды охарактеризовала как «невербальные, абстрактные образы внутри нее самой».

Ранее мы писали:

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок.

Источник фото: Globallookpress.com