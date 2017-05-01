Гагарина родила дочь

Полина Гагарина переживает самый счастливый май в своей жизни. На днях певица родила второго малыша. Артистка давно мечтала о дочери, и мечта ее сбылась.

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На прошлой неделе артистка официально подтвердила сообщения о беременности, а затем стало известно о родах. На днях Гагарина опубликовала в Instagram фото с малышкой и поблагодарила врачей.

«Я хочу сама своими словами рассказать вам о волшебном событии, которое случилось в нашей семье на днях - это рождение ребенка. Прежде всего, я хочу поблагодарить замечательных врачей перинатального медицинского центра на Севастопольском и лично моего прекрасного доктора Клавдию Васильевну Бондаренко! Не было никакого страха, нервов и лишних вмешательств. Только я, муж и врач, который помог появиться на свет нашей малышке. <...>. Дорогие мои читатели, друзья и поклонники! Вам отдельное и самое сердечное спасибо за понимание и доброту. Вы самые лучшие. Люблю».

Гагарина пока не спешит сообщать имя малышки. Напомним, сейчас артистка также воспитывает 10-летнего сына Андрея. Для супруга Полины, фотографа Дмитрия Исхакова, малышка стала первенцем.

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