Зачем мать позорит Дану Борисову?

На днях мать ведущей Даны Борисовой заявила о том, что Дана страдает наркозависимостью и алкоголизмом. Позже появились сообщения о том, что Первый канал выделил миллион на лечение звезды. Теперь появилась информация о том, что родительница Даны была не совсем права. А точнее, оговорила дочь.

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По словам матери Даны, она несколько раз отправляла ведущую на курсы лечения от алкоголизма, но без особого успеха. Недавно дочь Борисовой - 10-летняя Полина - рассказала бабушке о том, что у матери появились странные купюры с белым порошком. «Я никогда не видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо спасать, когда ее еще можно было спасти», — говорила дама.

По мнению женщины, Дана начала употреблять кокаин с легкой руки своего покойного продюсера Тимы Брика. Но невеста Брика Евгения Кириченко поспешила дать отпор.

По словам девушки, Борисова банально не может позволить себе регулярно покупать кокаин и к тому же Дана не из тех, кто в состоянии долго хранить тайны. «Если она что-то совершает, об этом знают все в радиусе километра. Она категорически не умеет хранить секреты. Поэтому с высокой долей вероятности эта история бы попала в СМИ раньше под заголовком "Откровения дилера Даны Борисовой"!» - цитируют Евгению Dni.ru.

По предположениям Кириченко, сейчас между Даной и матерью идет негласная война за Полину. Этим и объясняются частые скандалы между женщинами и страшные откровения. «Дана неоднократно признавалась и в приватных беседах, и в интервью, что бабушка настраивает дочь против нее. Бабушка постоянно рвется забрать ребенка себе. Центром вселенной для обеих женщин является ребенок. Но это живой человек, а не переходящий кубок. И не канат, который надо перетягивать».

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