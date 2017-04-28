Шурыгина выходит замуж?

Диана Шурыгина сейчас проходит курс лечения в психиатрической клинике. И тем не менее юная знаменитость остается завидной невестой. В частности, лайф-коуч Денис Байгужин уже поспешил сделать девушке предложение.

​

Байгужин, известный как ведущий курса лекций «Как выйти замуж за олигарха», сообщил журналистам, что уже обсудил с Дианой несколько вариантов свадьбы. «У нее диагностированы панические атаки и состояние повышенной тревожности и страха. Но поддержать ее жизнеутверждающими новостями врачами не возбраняется, поэтому я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус», — цитирует мужчину «Московский комсомолец».

Денис предложил девушке провести шикарное бракосочетание в Ульяновске, Лондоне или Майами. Диана еще не определилась, но Байгужин полагает, что она остановится на Майами. Сам Денис предпочитает Лондон. По словам мужчины, несмотря на то, что он и Шурыгина не слишком хорошо знакомы, девушка согласилась стать его женой. «Аппетит приходит во время еды! Поживем и точно влюбимся, я сделаю из Дианы настоящую женщину», — сказал Байгужин.

Денис уточнил, что приглашения на свадебное торжество уже отправлены Андрею Малахову, Тимати и Григорию Лепсу. Таким образом, можно полагать, что с датой бракосочетания Диана определилась.

Ранее мы писали:

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.