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Панин победил в борьбе за дочь


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Алексей Панин стал фигурантом нескольких громких скандалов в прошлом году. Но теперь актер празднует победу. Панину удалось добиться права преимущественной опеки над дочерью. Теперь девочка будет жить вместе с ним.

«Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил! Нюся со мной! Все закончилось! Десять лет из меня делали монстра, но все, слава богу, закончилось!» — сообщил вчера артист в соцсетях.

Тем временем журналисты петербургского издания «Фонтанка» выяснили, что суд по вопросу опеки проходил в городе Судогда Владимирской области. Панин подал иск в августе 2016-го, требуя определить место жительства дочери 2007 года рождения, освободить его от уплаты алиментов и взыскать их с бывшей супруги.

При этом судье было известно, что в 2009 году Дзержинский суд Петербурга уже рассмотрел аналогичный спор и вынес решение о том, что ребенку следует жить с матерью, а Панину – платить алименты.

«Если решение (Судогодского районного суда) вступит в силу, одновременно будут действовать два взаимоисключающих судебных акта», — уточняет «Фонтанка».

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0 Не нравится 0 Нравится 28.04.2017 Теги: Алексей Панин

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