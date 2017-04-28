Панин победил в борьбе за дочь

Алексей Панин стал фигурантом нескольких громких скандалов в прошлом году. Но теперь актер празднует победу. Панину удалось добиться права преимущественной опеки над дочерью. Теперь девочка будет жить вместе с ним.

​

«Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил! Нюся со мной! Все закончилось! Десять лет из меня делали монстра, но все, слава богу, закончилось!» — сообщил вчера артист в соцсетях.

Тем временем журналисты петербургского издания «Фонтанка» выяснили, что суд по вопросу опеки проходил в городе Судогда Владимирской области. Панин подал иск в августе 2016-го, требуя определить место жительства дочери 2007 года рождения, освободить его от уплаты алиментов и взыскать их с бывшей супруги.

При этом судье было известно, что в 2009 году Дзержинский суд Петербурга уже рассмотрел аналогичный спор и вынес решение о том, что ребенку следует жить с матерью, а Панину – платить алименты.

«Если решение (Судогодского районного суда) вступит в силу, одновременно будут действовать два взаимоисключающих судебных акта», — уточняет «Фонтанка».

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.

Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери.