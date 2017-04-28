Панин победил в борьбе за дочь
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Алексей Панин стал фигурантом нескольких громких скандалов в прошлом году. Но теперь актер празднует победу. Панину удалось добиться права преимущественной опеки над дочерью. Теперь девочка будет жить вместе с ним.
«Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил! Нюся со мной! Все закончилось! Десять лет из меня делали монстра, но все, слава богу, закончилось!» — сообщил вчера артист в соцсетях.
Тем временем журналисты петербургского издания «Фонтанка» выяснили, что суд по вопросу опеки проходил в городе Судогда Владимирской области. Панин подал иск в августе 2016-го, требуя определить место жительства дочери 2007 года рождения, освободить его от уплаты алиментов и взыскать их с бывшей супруги.
При этом судье было известно, что в 2009 году Дзержинский суд Петербурга уже рассмотрел аналогичный спор и вынес решение о том, что ребенку следует жить с матерью, а Панину – платить алименты.
«Если решение (Судогодского районного суда) вступит в силу, одновременно будут действовать два взаимоисключающих судебных акта», — уточняет «Фонтанка».
Ранее мы писали:
Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.
Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери.Алексей Панин отпустил дочь. Актер намерен регулярно видеться с девочкой.
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Обсуждение 6
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КсюБоже Мой! Какое ужас... я не смотрю ни фильмы, ни спектакли с этим типом.. Также и с теми кто его поддерживает. А про собаку вообще, не понимаю почему на него зеленые не подали в суд???
28.04.17 12:38
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шок - это по-нашему. не верится просто
28.04.17 10:30
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Micha PiterКак вообще женщина могла с ним связаться и завести ребёнка?! Бедный ребёнок - жить с таким клеймом, как её папаша...
28.04.17 09:25
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Юликонсуд отдал ребенка алкашу, который имел секс с собакой ? я не могу в это поверить. к тому же на суде должны быть органы опеки по месту регистрации ребенка, в данный момент ребенок у матери. прокуратура должна проверитьэто решение.
28.04.17 08:18
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KoshkaЕму даже собаку нельзя давать. Неужели мать сдастся?
28.04.17 08:56
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ОсеньЯ согласна с вами, кроме " имел секс с собакой". Насколько мне известно секс это обоюдное занятие, а это было износилование, причем животного, беззащитного существа. Вероятнее всего животное погибло после этого проишествия. Я волонтер, и очень часто сталкиваюсь с такими случаями. Панин-моральный урод, извращенец и сумашедший. Если ребенка присудил ему суд, значит Фемида умерла ....
28.04.17 09:02
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