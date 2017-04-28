Харламов и Тарханова поддержали «Фиолетового Мишку»

Он прекрасно смотрится в «Камеди», но при желании может выступить даже в роли шоколатье. На днях Гарик Харламов вместе с известными актрисами Глафирой Тархановой, Ириной Лачиной и другими занялся приготовлением конфет. И шоумену, похоже, понравилось.

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На днях звезды поддержали проект «Фиолетовый Мишка» в шоколадном ателье Аллы Комиссаровой La Princesse Choko. Артисты собственноручно расписали шоколадные туфельки и сделали конфеты с цукатами, орехами и сушеными ягодами.

«Фиолетовый Мишка» - фонд помощи детям с синдромом Хантера. Гарик Харламов приехал на мероприятие вместо супруги, актрисы Кристины Асмус. Артистка давно дружит с создателями благотворительной организации «Хантер-синдром», но в этот вечер приехать не смогла из-за занятости на съемках.

«Дети с синдромом Хантера могут жить полноценной жизнью при условии, что они регулярно получают нужные лекарства, - подчеркнула организатор мероприятия, актриса Анна Чурина. - И этим деткам очень нужна наша помощь! Радует то, что с каждым днем у нашего проекта все больше друзей и соратников».

Поддержать фонд также поспешили Анна Банщикова, Ева Авеева, фигуристка Анастасия Гребенкина, телеведущая Ирина Сашина.

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