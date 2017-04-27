Васильев оценил стиль Бузовой
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Ее сравнивают с Дональдом Трампом и предлагают покорить Запад. Над ней нередко посмеиваются, но Ольга Бузова с завидным упорством продолжает штурмовать шоу-бизнес. Но секрет бешеного успеха Бузовой - это не только поразительная целеустремленность.
Известный историк моды Александр Васильев полагает, что образ «плохой девчонки» сейчас очень подходит Бузовой.
«Ее популярность не дает людям покоя, — рассуждает профи в своей колонке для издания «7 Дней». — Что о ней обычно говорят: «Девочка вытянула в свое время счастливый билет, на ее месте могла бы оказаться любая». Но повезло именно ей. Многие считают, что Бузова похожа на самую обыкновенную, среднестатистическую российскую женщину. Но я бы не сказал, что у Ольги славянский тип лица. Слегка опущенные вниз уголки глаз, маленькое расстояние между кончиком носа и верхней губой делают ее внешность несколько восточной, даже кавказско-семитской. Поэтому когда она недавно перекрасила волосы в темный цвет, то стала выглядеть даже более органично, чем раньше».
По мнению Васильева, пока Бузовой не стоит кардинально менять имидж. «Стоит ли ей менять свой гардероб вслед за цветом волос? Ни в коем случае. В ее одежде есть вульгарность, элементы зазывной броскости и пошлости. Но это можно назвать источником ее популярности. Если она станет «хорошей девочкой», потеряет любовь миллионов, и ее популярность пойдет на спад. Надо оставаться такой, пока есть спрос. А дальше она разберется. Одно «но». Ольга призналась в интервью, что надеется встретить новую любовь, большое светлое чувство. Можно ли это сделать с таким гардеробом? Вряд ли. С таким гардеробом ждет только грязное чувство. На скорую руку. Мини, ботфорты до паха, все это очень зажигает мужчин, но, как правило, ненадолго».
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