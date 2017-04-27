Васильев оценил стиль Бузовой

Ее сравнивают с Дональдом Трампом и предлагают покорить Запад. Над ней нередко посмеиваются, но Ольга Бузова с завидным упорством продолжает штурмовать шоу-бизнес. Но секрет бешеного успеха Бузовой - это не только поразительная целеустремленность.

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Известный историк моды Александр Васильев полагает, что образ «плохой девчонки» сейчас очень подходит Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 12 2017 в 2:07 PDT

«Ее популярность не дает людям покоя, — рассуждает профи в своей колонке для издания «7 Дней». — Что о ней обычно говорят: «Девочка вытянула в свое время счастливый билет, на ее месте могла бы оказаться любая». Но повезло именно ей. Многие считают, что Бузова похожа на самую обыкновенную, среднестатистическую российскую женщину. Но я бы не сказал, что у Ольги славянский тип лица. Слегка опущенные вниз уголки глаз, маленькое расстояние между кончиком носа и верхней губой делают ее внешность несколько восточной, даже кавказско-семитской. Поэтому когда она недавно перекрасила волосы в темный цвет, то стала выглядеть даже более органично, чем раньше».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 2:16 PDT

По мнению Васильева, пока Бузовой не стоит кардинально менять имидж. «Стоит ли ей менять свой гардероб вслед за цветом волос? Ни в коем случае. В ее одежде есть вульгарность, элементы зазывной броскости и пошлости. Но это можно назвать источником ее популярности. Если она станет «хорошей девочкой», потеряет любовь миллионов, и ее популярность пойдет на спад. Надо оставаться такой, пока есть спрос. А дальше она разберется. Одно «но». Ольга призналась в интервью, что наде­ется встретить новую любовь, большое светлое чувство. Можно ли это сделать с таким гардеробом? Вряд ли. С таким гардеробом ждет только грязное чувство. На скорую руку. Мини, ботфорты до паха, все это очень зажигает мужчин, но, как правило, ненадолго».

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