Полина Гагарина ждет второго малыша

Певица Полина Гагарина сделала то, что давно от нее ожидали. Артистка подтвердила слухи о беременности. Накануне она опубликовала в соцсетях соответствующий снимок.

На фото Полина позирует в бикини. Судя по объемам, артистка находится на последнем триместре. Можно предполагать, что малыш появится на свет летом. Сама Гагарина прокомментировала снимок следующим образом: «Моя новая песня #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ продолжает штурмовать хит-парады. А это фото я просто оставлю здесь».

Снимок артистки продублировал в своем Insta супруг звезды, фотограф Дмитрий Исхаков. «Теперь официально», — написал мужчина.

Напомним, слухи об интересном положении Гагариной появились еще в конце прошлого года. В финале проекта «Голос» Нагиев заметил, что Гагарина словно «Фрекен Бок» шоу. Артистка, в то время появлявшаяся на публике преимущественно в свободных платьях, заметила, что действительно «стала шире». А в канун Нового года Полина писала: «Интуитивно кажется, что 2017-ый будет очень хорошим! Дай нам Бог всем здоровья и волшебства!»

Напомним, сейчас артистка воспитывает 10-летнего сына Андрея.

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