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Навка прокоммен­тировала откровенный снимок мужа


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Звезда льда Татьяна Навка - большая поклонница соцсетей. Недавно спортсменка опубликовала в Insta снимок семьи Навки-Журовых-Песковых, причем на фото пресс-секретарь президента запечатлен в полотенце. Публикация стала предметом оживленных дискуссий, и равнодушным не остался даже Иван Ургант.

На днях Татьяна побывала на шоу «Вечерний Ургант», и Иван не смог удержаться от соблазна и поинтересоваться, как фигуристке удалось установить новые традиции в семье. «Традиция фотографироваться полуголым на фоне живописи», — сказал Ургант. И добавил: «Я жалею, что он на пресс-конференцию так не может выйти».

 

В ответ Навка парировала: «Я знаю, что многие завидуют».

Фигуристка также рассказала, что с рождением младшей дочери превратилась в одержимую родительницу. «Я сумасшедшая мама, многие считают, что издеваюсь над своими детьми, особенно над маленькой». По ее словам, ее двухлетняя наследница осваивает три иностранных языка (английский, китайский и французский) и слушает сонеты Шекспира.

Напомним, известная фигуристка и пресс-секретарь Дмитрий Песков сочетались браком в августе 2015 года.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка: «Дмитрий подарил мне мою мечту». В Сочи отгремела свадьба года. 

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 

Татьяна Навка думает о третьем наследнике. Звезда не прочь стать мамой еще раз. 



2 Не нравится 1 Нравится 27.04.2017 Теги: татьяна навка

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