Депп заявил о праве на транжирство

В жизни голливудской звезды Джонни Деппа (Johnny Depp) в прошлом году наступил непростой период. Скандальный развод, выплата внушительной суммы бывшей супруге. Но на этом неприятности не закончились. В январе актер начал разбирательство со своими бывшими менеджерами и обвинил их в растрате. Сейчас Джонни решил прояснить ситуацию.

​

По словам Деппа, управляющие компании оставили ему долгов более чем на 40 млн долларов. В ответ специалисты заявили, что на протяжении нескольких лет актер вел крайне беспечный образ жизни и буквально транжирил деньги. В частности, Джонни тратит на вино около 30 тысяч долларов в месяц, он потратил целое состояние на картины Густава Климта и Энди Уорхола, а 3 миллиона потратил на то, чтобы развеять прах известного журналиста Хантера Томпсона при помощи специальной пушки.

Теперь сам актер решил высказаться в интервью Wall Street Journal. Депп заметил, что если он на протяжении нескольких лет был настолько неуправляем, почему менеджеры не отказались от сотрудничества с ним? «Долгие годы я много и тяжело работал и доверял многим людям, и некоторые из них определённо меня предали», — сетует знаменитость.

Сейчас Джонни обвиняет бывших сотрудников в мошенничестве и требует компенсации в размере 25 миллионов долларов. При этом актер заявил, что имеет полное право тратить свои деньги так, как ему вздумается: «Если я хочу ежедневно покупать по 15 тысяч ватных дисков, это мое личное дело».

Он добавил, что бывшие менеджеры неправильно указывали размеры его трат. Так, на то, чтобы развеять прах Томпсона, ушло 5 миллионов.

Ранее мы писали:

Джонни Депп: цена развода . Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.

Джонни Депп флиртует назло Эмбер Херд . Актер был замечен в компании некоей симпатичной девушки.

Источник фото: Globallookpress.com