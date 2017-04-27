Андрей Губин рад одиночеству

В 90-х у него были миллионы поклонниц. Но певец Андрей Губин не спешил с женитьбой и не задумывался о детях. Сейчас у бывшей звезды проблемы со здоровьем. Однако Андрей вовсе не жалеет о том, что рядом нет близкого человека.

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На днях артист поговорил по душам с журналистами телеканала «Мир». Как расcказал Андрей, у него серьезные проблемы - «все тело разваливается», и врачи пока не поставили какой-либо определенный диагноз. «У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально», – рассказал Губин.

Как признается Андрей, порой он не может смотреть на свое отражение в зеркале, поэтому предпочитает не посещать масштабные мероприятия и вообще как можно реже общаться с широкой публикой. «Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуйте в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе».

По словам Губина, он не жалеет, что не создал семью. У Андрея так и не появилась девушка, с которой бы ему хотелось сочетаться браком. И желания стать отцом у него тоже нет. «У меня болит лицо, мне не до детей… Забота о детях – это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается. Но я к этому привык».

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