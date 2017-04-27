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Андрей Губин рад одиночеству


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В 90-х у него были миллионы поклонниц. Но певец Андрей Губин не спешил с женитьбой и не задумывался о детях. Сейчас у бывшей звезды проблемы со здоровьем. Однако Андрей вовсе не жалеет о том, что рядом нет близкого человека.

На днях артист поговорил по душам с журналистами телеканала «Мир». Как расcказал Андрей, у него серьезные проблемы - «все тело разваливается», и врачи пока не поставили какой-либо определенный диагноз. «У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально», – рассказал Губин.

Как признается Андрей, порой он не может смотреть на свое отражение в зеркале, поэтому предпочитает не посещать масштабные мероприятия и вообще как можно реже общаться с широкой публикой. «Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуйте в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе».

По словам Губина, он не жалеет, что не создал семью. У Андрея так и не появилась девушка, с которой бы ему хотелось сочетаться браком. И желания стать отцом у него тоже нет. «У меня болит лицо, мне не до детей… Забота о детях – это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается. Но я к этому привык».

Ранее мы писали:

Семейная трагедия Андрея Губина​. Артист потерял отца.

Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.

Звезды 90-х - где они сейчас. Куда  пропали певцы, кумиры 90-х? 



4 Не нравится 1 Нравится 27.04.2017 Теги: Андрей Губин

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Обсуждение 7  

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  • Ellis_@
    Да уж, когда всё болит и все силы на лечение, не до детей и не до других забот. Без здоровья нет радости ни от чего. Единственное, с любящей женщиной было бы легче. После просмотренных с ним пару передач, у меня сложилось впечатление, что мало кто с ним выдержит. Он же зануда ужасный. Надо быть святой, чтобы выдержать такой степени занудство. Или глухой как минимум.
    		 27.04.17 23:56
         
    1
         
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  • Кэт Северодвинск
    Скорее всего это психолгический стресс . многие болезни в голове.
    		27.04.17 22:50
         
    1
         
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  • Прелесть
    А зря рад. В паре лучше поддерживать друг друга.
    		27.04.17 21:23
         
    2
         
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  • Русалка
    То, что он болен, это очень печально :( но что касается женщин, я специально послушала его недавнее интервью - послушайте, как он говорит про женщин. Да даже если сейчас найдётся такая, которая захочет быть с ним и его поддерживать - он же ей мозг вынесет. Судя по его высказываниям, женщина должна быть скромной и молча мыть посуду, говорить только доброе утро и добрые вечер. Плюс, он спокойно может изменить. Ну какой нормальной женщине это надо?
    		27.04.17 20:47
         
    1
         
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  • алек Таганрог
    Да, он серьезно болен, Я знаю такую болезнь, он большой душевной силы человек, поэтому и держится. Ему обязательно, нужны, очень близкие и родные люди, как мама и папа, но жаль их нет. Жены таких бросают, жизнь одна, по себе знаю, ему постоянно надо принимать препараты. Дай БОГ ему терпения.
    		 27.04.17 20:01
         
    0
         
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  • рита
    классный артист, хороший человек, талантливый автор и композитор. будем надеяться увидеть его еще на сцене
    		 27.04.17 17:07
         
    0
         
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  • Окси
    Да....что то серьезное...очень..
    		 27.04.17 15:42
         
    1
         
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