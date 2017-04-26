Селена Гомес сменила имидж
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Она может быть мегазвездой сцены и Instagram. Однако ничто человеческое Селене Гомес (Selena Gomez) не чуждо. Весна - пора любви и обновлений. И Селена удивила поклонников новой стрижкой.
Певица опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена со стрижкой каре. Менее чем за сутки фото собрало более 3,5 млн лайков. Большинство подписчиков отмечают, что новая прическа Гомес очень идет и выглядит она прекрасно. Сама звезда предпочитает обходиться без комментариев - ранее она призналась, что в какой-то момент решила отказаться от соцсетей и теперь ее аккаунт ведет ассистентка.
Тем временем в СМИ появились слухи о том, что Гомес якобы задумалась о создании семьи. Девушка настолько очарована своим бойфрендом, 27-летним музыкантом The Weeknd, что готова отправиться с ним к алтарю. «Она сказала подругам, что они с Абелем (имя The Weeknd) планируют обменяться клятвами уже в августе, сразу после окончания гастрольного тура певца. Селена поняла, что они родственные души, и не хочет тратить годы в ожидании свадьбы», — сообщил недавно один из инсайдеров.
Напомним, о романе молодых людей стало известно в январе.
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