Селена Гомес сменила имидж

Она может быть мегазвездой сцены и Instagram. Однако ничто человеческое Селене Гомес (Selena Gomez) не чуждо. Весна - пора любви и обновлений. И Селена удивила поклонников новой стрижкой.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Апр 25 2017 в 1:00 PDT

Певица опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена со стрижкой каре. Менее чем за сутки фото собрало более 3,5 млн лайков. Большинство подписчиков отмечают, что новая прическа Гомес очень идет и выглядит она прекрасно. Сама звезда предпочитает обходиться без комментариев - ранее она призналась, что в какой-то момент решила отказаться от соцсетей и теперь ее аккаунт ведет ассистентка.

Тем временем в СМИ появились слухи о том, что Гомес якобы задумалась о создании семьи. Девушка настолько очарована своим бойфрендом, 27-летним музыкантом The Weeknd, что готова отправиться с ним к алтарю. «Она сказала подругам, что они с Абелем (имя The Weeknd) планируют обменяться клятвами уже в августе, сразу после окончания гастрольного тура певца. Селена поняла, что они родственные души, и не хочет тратить годы в ожидании свадьбы», — сообщил недавно один из инсайдеров.

Напомним, о романе молодых людей стало известно в январе.

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