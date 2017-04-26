Лолита Милявская: «У меня обычный ребенок, не Эйнштейн»

Все хорошо - что хорошо кончается. На днях певица Лолита Милявская была вынуждена разбираться с журналистами, сообщившими о том, что ее дочь якобы страдает от аутизма. Звезда потребовала извинений и получила их.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 25 2017 в 7:47 PDT

Сообщения о том, что дочь Милявской больна аутизмом, появились после того, как артистку не пустили на территорию Украины. Как известно, дочь и мать певицы живут в Киеве.

Накануне Лолита решила еще раз прояснить ситуацию: «Моей дочери жить, и она ещё не начинала это по-взрослому. Интересно, какое общество ее будет окружать? Надеюсь, вменяемое и развитое. Она не гламурит, потому что ей это не интересно). Она очкарик настоящий, книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У неё нет надобности выходить в социум посредством соцсетей, и я не очень хочу. Я благодарю всех учеников, родителей, директора и завуча обычной (подчёркиваю) киевской школы за то, что прогоняли обложивших вход в школу журналистов с не лучшими намерениями... Я спокойна за свою семью, потому что тысячи киевлян написали в соцсетях, что готовы будут прийти моей семье на помощь, если потребуется!!! Спасибо! Я ещё раз непоколебима в вере, что нормальных людей больше, они всё понимают про нынешнюю жизнь и не перестают сеять Доброе... поэтому Мир Будет! Во всех смыслах!»

Милявская уточнила, что 18-летняя Ева, похоже, интроверт, но разве это ненормально? «У меня обычный ребёнок, не Эйнштейн.. У неё одна проблема - не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества Свыше, это не передашь по генетике.. А жаль, многим бы пожелала изменить генный код.. Многие журналисты убрали материал о "диагнозе". Спасибо! И отдельное спасибо руководству Первого канала за разговор по телефону и извинения! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны человечность была, есть и будет!»

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