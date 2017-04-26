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Лиза Адаменко возвращается в Россию


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18-летняя модель Лиза Адаменко вылетает из Нью-Йорка в родной Красноярск. Похоже, девушка, ранее сообщившая о серьезном конфликте с мужем Валентином Ивановым, готовится начать новую главу в жизни. Правда, пока Лиза не уточняет, готова ли она подать на развод.

В конце марта Адаменко заявила о домашнем насилии. По словам девушки, в Нью-Йорке супруг не только избил ее, но и порвал ее паспорт. Лиза подала заявление в полицию, а затем обратилась в российское посольство. Теперь девушка сообщила, что вопрос с документами решен. «Мне дали справку, по которой я могу улететь, наконец-то, я разобралась с этим! Теперь я могу уехать домой в Красноярск, там мне нужно будет в первую очередь восстановить паспорт», — рассказала модель журналистам Life.ru.

Сам Иванов ситуацию не комментирует. Сейчас миллионер занят съемками нового клипа Влада Соколовского на песню «Иди ко мне».

Ранее по поводу скандала с юной женой бизнесмен заявил: «Лизу никто не оскорблял, не подводил, не обижал. Подобная грязь и фантазии журналистов переходят через край, после которых уже не раз следовали извинения самой Лизы за свои эмоции. Мне так же, как и другим, мерзко и блевотно слушать чужие фантазии и домыслы хейтеров и желтой прессы, которые используют простую рабочую ситуацию как повод для обсуждения и фантазирования в чужих семейных делах».

Ранее мы писали:

Дакота отказалась работать с женой миллионера. Певица оказалась втянутой в семейный скандал.​

Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет. 

Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность



2 Не нравится 0 Нравится 26.04.2017 Теги: Лиза Адаменко

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