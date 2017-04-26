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Джоли вновь задумалась об усыновлении


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) не хочет зацикливаться на процессе развода с Брэдом Питтом (Brad Pitt). У звезды есть дела поинтереснее. По слухам, актриса задумалась об усыновлении еще одного ребенка.

В свое время Джоли усыновила трех ребят. Она также воспитывает трех родных. Но этого Анджелине мало. По словам инсайдеров, знаменитость уже давно обдумывала план расширения семьи, но Питт был категорически против. Но после окончания развода Джоли уже никто не сможет помешать.

Поговаривают, актриса планирует усыновить седьмого ребенка вместе со своим новым возлюбленным. О бойфренде звезды известно немного. Имя счастливца журналисты назвать затрудняются, но им удалось выяснить, что голливудская звезда увлечена привлекательным бизнесменом из Британии с большими связями в политике. И не исключено, что познакомилась Анджелина с ним во время пребывания в Лондоне. Сейчас знаменитость читает курс лекций в Лондонской школе экономики.

Встречи Джоли с возлюбленным проходят в обстановке строгой секретности. «Она ждет, когда общественность перестанет обсуждать ее развод. Только тогда Энджи сможет рассекретить свое увлечение», — цитирует источник портал HolliwoodLife.

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Источник фото: Globallookpress.com



3 Не нравится 0 Нравится 26.04.2017 Теги: Анджелина Джоли

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