Джоли вновь задумалась об усыновлении
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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) не хочет зацикливаться на процессе развода с Брэдом Питтом (Brad Pitt). У звезды есть дела поинтереснее. По слухам, актриса задумалась об усыновлении еще одного ребенка.
В свое время Джоли усыновила трех ребят. Она также воспитывает трех родных. Но этого Анджелине мало. По словам инсайдеров, знаменитость уже давно обдумывала план расширения семьи, но Питт был категорически против. Но после окончания развода Джоли уже никто не сможет помешать.
Поговаривают, актриса планирует усыновить седьмого ребенка вместе со своим новым возлюбленным. О бойфренде звезды известно немного. Имя счастливца журналисты назвать затрудняются, но им удалось выяснить, что голливудская звезда увлечена привлекательным бизнесменом из Британии с большими связями в политике. И не исключено, что познакомилась Анджелина с ним во время пребывания в Лондоне. Сейчас знаменитость читает курс лекций в Лондонской школе экономики.
Встречи Джоли с возлюбленным проходят в обстановке строгой секретности. «Она ждет, когда общественность перестанет обсуждать ее развод. Только тогда Энджи сможет рассекретить свое увлечение», — цитирует источник портал HolliwoodLife.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 7
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Энжи женщина устраняет всё и всех, кто мешает ее планам. Даже Брэда Питта устранила уже. Теперь усыновит ещё и не одного. Умом понять ее масштаб и ее душу сложно. Мужчины, которые приближаются с ней, рискуют быть сьеденными. Очень сложная она. Это горячий утюг. Берегись.
26.04.17 12:51
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ппкуда хоть, как можно из своего дома устраивать интернат, где все время будут шастать чужие люди?
26.04.17 12:42
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Micha PiterКак ей вообще могут позволить это после всего неадекватного, что она вытворяла и вытворяет... Бред какой-то
26.04.17 10:38
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МарБред - то, что пишешь ты. Что Джоли вытворяет?? Занимается воспитанием детей, в дурных делах не замечена - напротив. ))
26.04.17 11:12
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Micha PiterОна не воспитывает своих детей, а просто их забирает к себе в стадо, иначе не назовёшь... И результат её "воспитания" очевиден - дети неприспособлены к жизни в сообществе, не умеют общаться и вести себя адекватно, с полным отсутствием понимания разницы между "можно" и "нельзя".
26.04.17 12:33
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