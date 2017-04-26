Ида Кехман родила первенца

Светскую львицу, супругу Владимира Кехмана Иду активно поздравляют с прибавлением. По слухам, дама родила первенца. Правда, ни сама Ида, ни ее муж не спешат с официальным подтверждением.

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Предположительное пополнение в семье Кехман светские обозреватели стали обсуждать после того, как в Insta Иды появились поздравления от друзей. Слухи же о беременности появились еще в ноябре.

Примерно в то же время 38-летняя дама говорила, что вполне созрела для материнства. «Я никого не обманываю, я говорю честно: да, хочу детей. Хотя признаюсь, долгое время избегала этой темы. Пока не заметила за собой любопытную вещь – у меня очень изменилось отношение к детям. Я им стала по-настоящему радоваться. Только вот не надо постоянно спрашивать меня: "Когда же, когда?" На бестактный вопрос: "Не беременна ли?" я уже давно отвечаю так: "Мне об этом ничего не известно"», — говорила Ида в интервью журналу Tatler.

Кстати, Владимир Кехман воспитывает троих детей от первого брака.

Напомним, для Иды брак с директором Новосибирского государственного театра оперы и балета стал третьим. Ранее девушка была замужем за ресторатором Алексеем Киселевым, в браке с бывшим президентом кинокомпании «Централ Партнершип» Марком Лоло прожила шесть лет. Кехман ранее был женат на Татьяне Литвиновой.

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