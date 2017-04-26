Галина Боб родила второго ребенка
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Поздравляем актрису Галину Боб! Вчера, 25 апреля, звезда сериала «Деффчонки» родила второго наследника. Артистка и ее супруг невероятно счастливы, но пока предпочитают не делиться деталями.
Галина и ее муж Сергей Корягин воспитывают двухлетнего сына Льва. Вторая беременность стала для артистки большим сюрпризом. Как рассказывала артистка, она поняла, что находится в интересном положении, уже будучи на третьем месяце.
«Я стала догадываться, что внутри меня поселился маленький человечек. В три часа ночи сделала тест, который все и подтвердил. Потом до 5 утра мы с мужем смеялись от всего происходящего, и я параллельно делала еще пять тестов на беременность, чтобы убедиться, что это не случайность», — рассказывала Боб журналистам Starhit.
Беременность протекала легко, и чуть ли не до последнего Галина старалась работать. В начале апреля она даже заявила, что выходить в декретный отпуск не планирует.
«Почему сидеть дома? - рассуждала артистка. - Может, лечь и лежать вообще? Я не хочу большую отлежавшуюся попу! Я хочу работать, хочу, чтобы настроение было хорошим, хочу с людьми общаться... А не "сидеть дома" и в потолок смотреть, а потом ныть, что я почему-то набрала 100 кг! С Лёвой в пузе я, кстати, моталась до самих родов, даже в роддом со схватками готова была поехать сама за рулём. Муж ржал надо мной».
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Обсуждение 2
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Какие-то неугомонные женщины. С пузом и со схватками за руль. Я одну мадам знала, у нее активные с хватки были, а она в церковь хотела, потомучто жеж воскресенье. Еле уговорили в роддом таки ехать. Кто на сумке уже на 6 м месяце сидит и ногти грызёт от переживаний, кто с пузом бегает до остатней минуты))
26.04.17 12:55
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ОльгаПузо, моталась, попа, муж ржал...мдаа
26.04.17 09:39