Шурыгина проходит лечение в психиатрической клинике
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Разбирательство в суде, участие в популярных шоу, внезапная слава - все это довольно серьезный стресс. И Диана Шурыгина, ставшая звездой цикла программ телешоу «Пусть говорят», не выдержала. Как сообщается, девушке необходим курс лечения под контролем психиатров.
На прошлой неделе стало известно о госпитализации Дианы «с подозрением на психическое расстройство». Как заявила мать Шурыгиной, в последнее время девушка вела себя не совсем адекватно и состояние ее психики вряд ли можно было назвать нормальным.
Журналистам удалось пообщаться с врачами клиники, где находится Диана. Как сообщает Life, медики пояснили, что девушка страдает от панических атак и находится в «постоянном состоянии стресса и страха». Сейчас Шурыгина проходит курс лечения. По прогнозам врачей, на восстановление девушке понадобится около двух месяцев.
Напомним, Шурыгина стала известной после обсуждения резонансной истории ее изнасилования в телешоу «Пусть говорят». По словам Малахова, после выхода программы в эфир девушка получила несколько интересных предложений - выступить на модном показе, сняться в клипе. Несколько состоятельных мужчин также предложили устроить Диане отдых в Куршавеле.
Ранее мы писали:
Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.
Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.Диана Шурыгина поспорила с блогерами. Девушка становится знаменитостью.
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Обсуждение 6
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33как она надоела, кто она? ни кто и звать ее никак, пусть сидит в психушке, там ей и место.
26.04.17 08:52
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ПрелестьНикакого человека насиловать нельзя - какая бы она до насилия ни была, а она подверглась стрессу. Психика пострадала, однозначно.
26.04.17 02:03
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ПрелестьНикакого человека насиловать нельзя - какая бы она до насилия ни была, а она подверглась стрессу. Психика пострадала, однозначно.
26.04.17 02:03
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Micha PiterНу вот, только начала шумиха спадать и напомнила о себе... В психиатрической клинике с профессиональным макияжем ?:))))
25.04.17 14:22
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МилаИ правда, давайте попинаем жертву изнасилования еще. Она же всего лишь в психушке после травли, надо больше пинать.
25.04.17 15:32
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