 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шурыгина проходит лечение в психиатрической клинике


0 2

Разбирательство в суде, участие в популярных шоу, внезапная слава - все это довольно серьезный стресс. И Диана Шурыгина, ставшая звездой цикла программ телешоу «Пусть говорят», не выдержала. Как сообщается, девушке необходим курс лечения под контролем психиатров.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации Дианы «с подозрением на психическое расстройство». Как заявила мать Шурыгиной, в последнее время девушка вела себя не совсем адекватно и состояние ее психики вряд ли можно было назвать нормальным.

Журналистам удалось пообщаться с врачами клиники, где находится Диана. Как сообщает Life, медики пояснили, что девушка страдает от панических атак и находится в «постоянном состоянии стресса и страха». Сейчас Шурыгина проходит курс лечения. По прогнозам врачей, на восстановление девушке понадобится около двух месяцев.

Напомним, Шурыгина стала известной после обсуждения резонансной истории ее изнасилования в телешоу «Пусть говорят». По словам Малахова, после выхода программы в эфир девушка получила несколько интересных предложений - выступить на модном показе, сняться в клипе. Несколько состоятельных мужчин также предложили устроить Диане отдых в Куршавеле.

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Диана Шурыгина поспорила с блогерами. Девушка становится знаменитостью.


2 Не нравится 0 Нравится 25.04.2017 Теги: Диана Шурыгина

Читайте также

 

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору