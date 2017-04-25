Шурыгина проходит лечение в психиатрической клинике

Разбирательство в суде, участие в популярных шоу, внезапная слава - все это довольно серьезный стресс. И Диана Шурыгина, ставшая звездой цикла программ телешоу «Пусть говорят», не выдержала. Как сообщается, девушке необходим курс лечения под контролем психиатров.

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На прошлой неделе стало известно о госпитализации Дианы «с подозрением на психическое расстройство». Как заявила мать Шурыгиной, в последнее время девушка вела себя не совсем адекватно и состояние ее психики вряд ли можно было назвать нормальным.

Журналистам удалось пообщаться с врачами клиники, где находится Диана. Как сообщает Life, медики пояснили, что девушка страдает от панических атак и находится в «постоянном состоянии стресса и страха». Сейчас Шурыгина проходит курс лечения. По прогнозам врачей, на восстановление девушке понадобится около двух месяцев.

Напомним, Шурыгина стала известной после обсуждения резонансной истории ее изнасилования в телешоу «Пусть говорят». По словам Малахова, после выхода программы в эфир девушка получила несколько интересных предложений - выступить на модном показе, сняться в клипе. Несколько состоятельных мужчин также предложили устроить Диане отдых в Куршавеле.

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