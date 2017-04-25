Ольга Бузова установила рекорд

Ольгу Бузову можно поздравить. Музыкальная карьера девушки складывается настолько успешно, что теперь ведущая может похвастаться рекордом. Накануне Ольга представила новую песню, и сингл попал на первое место в чарте iTunes в первый же час. Это однозначная победа.

«Мне сообщили из офиса iTunes в России, что я стала первым российским артистом за всю историю, чьи треки подряд (пока что все четыре: #подзвукипоцелуев, #привыкаю, #людиневерили, #улететь) попадали на первое место этого чарта в первый же час после появления. А песня «Улететь» и вовсе благодаря вашей безграничной поддержке попала на первое место за 15 минут после появления. Моему счастью нет предела!» — радовалась Бузова.

Подобный успех для Ольги очень важный показатель. «Это означает, что я на верном пути, что #моилюдивсегдасомной, что я делаю хорошую музыку, которая находит отклик в ваших сердцах. Для меня это очень важно. Если бы у меня была возможность, я бы обняла каждого из вас! Вы дарите мне огромную поддержку и придаете сил творить и радовать вас ещё больше. Этот трек я посвящаю вам», — добавила девушка.

Ранее мы писали:

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.