Натали: «У меня стало четыре сына»

Певица Натали - невероятно счастлива. Несколько недель назад она родила третьего наследника. Малыша назвали Евгением, и, по словам исполнительницы, сейчас мальчик - центр Вселенной для нее и для ее семьи.

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С супругом Александром артистка воспитывает трех ребят, но с гордостью говорит, что она - мать четверых. «С рождением Жени у меня стало четыре сына, потому что мужа я тоже считаю ребенком, просто взрослым. Но в силу того, что разница с малышом у всех огромная, сегодня, само собой, именно он является центром нашей вселенной».

Старшие дети с удовольствием ухаживают за младшим, и никаких признаков ревности нет и в помине. По словам Натали, она полагает, что ей нет особой нужды искать няню. «Я уже вижу, как через четыре месяца они будут спорить, кто даст Жене первую ложку прикорма, а еще спустя время – кто из них будет держать его за руки, когда сын станет делать первые шаги».

Правда, артистка переживает, что в такой атмосфере всеобщего обожания ребенок может вырасти избалованным. «Вот и переживаю, как бы мы все четверо не избаловали карапуза и не лишили его права быть самостоятельным. А то вырастет, увидит, что все перед ним на цыпочках бегают, и будет из нас веревки вить. Как только Жене исполнится полгода, проведу семейный совет, что мы растим все-таки парня, а не дочку. И точка!» — заявила певица изданию "Дни.ру".

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