Максакова не получит наследство
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Мария Максакова не успела прийти в себя после смерти мужа, как стало известно о новом «сюрпризе». Певица фактически осталась без наследства. А точнее недвижимость, принадлежащая ее покойному супругу Денису Вороненкову, перешла бывшей супруге экс-депутата.
По данным прессы, состояние Вороненкова оценивалось более чем в миллиард рублей. В частности, мужчине принадлежали несколько квартир в центре Москвы и роскошный особняк в поселке Жаворонки на Рублевке.
Теперь же выясняется, что особняк на Рублевке стоимостью около 600 миллионов рублей унаследует бывшая жена Вороненкова Юлия. А трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Дом в Сокольниках», по информации прессы, переходит 19-летнему сыну Вороненкова Николаю. Утверждается, что Вороненков фактически переписал все свое имущество незадолго до отъезда в Киев. По всей видимости, мужчина опасался конфискации.
По данным Life, сейчас Максакова может претендовать лишь на четырехкомнатную квартиру (площадь 160 квадратных метров), расположенную на улице Удальцова.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.
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Обсуждение 4
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Никиче вы все такие злые..
26.04.17 07:39
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ОксНе долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Не расстривайся Мария....ещё в мире очень много лопухов с деньгами). Главное, все проверить с самого начала.. А то , мать, запустила ситуацию....Удальцова тоже хлеб!
25.04.17 10:00