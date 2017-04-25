Максакова не получит наследство

Мария Максакова не успела прийти в себя после смерти мужа, как стало известно о новом «сюрпризе». Певица фактически осталась без наследства. А точнее недвижимость, принадлежащая ее покойному супругу Денису Вороненкову, перешла бывшей супруге экс-депутата.

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По данным прессы, состояние Вороненкова оценивалось более чем в миллиард рублей. В частности, мужчине принадлежали несколько квартир в центре Москвы и роскошный особняк в поселке Жаворонки на Рублевке.

Теперь же выясняется, что особняк на Рублевке стоимостью около 600 миллионов рублей унаследует бывшая жена Вороненкова Юлия. А трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Дом в Сокольниках», по информации прессы, переходит 19-летнему сыну Вороненкова Николаю. Утверждается, что Вороненков фактически переписал все свое имущество незадолго до отъезда в Киев. По всей видимости, мужчина опасался конфискации.

По данным Life, сейчас Максакова может претендовать лишь на четырехкомнатную квартиру (площадь 160 квадратных метров), расположенную на улице Удальцова.

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