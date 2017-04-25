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Лолита требует извинений от Первого канала


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Лолита Милявская в совершенном расстройстве. На выходных артистка не смогла попасть в Киев, где проживают ее мать и дочь. СБУ запретила Милявской въезд на территорию Украины на три года. Но на этом неприятности звезды не закончились.

Случай Милявской широко обсуждался в СМИ. Лолите сочувствовали коллеги и поклонники. Но некоторые журналисты, к сожалению, несколько перегнули палку. В нескольких телепередачах сообщалось, что дочь артистки страдает аутизмом. Певица шокирована.

«Я благодарю за поддержку средства массовой информации и 1 Канал, программу "Время" в том числе... Но, уважаемые журналисты, вам стоит проверять информацию, касающуюся членов семей! В частности, моей! Никогда у моей дочери не было аутизма!» — написала Лолита в соцсетях.

«Какой-то придурок разместил Ее имя на сайте детей с этим недугом, — поясняет артистка. — Вероятно, это произошло из-за "писак", давая интервью которым, когда Евочка была маленькой, я рассказывала, как некоторые "врачи", желая развести на деньги, пытались ставить нам диагноз. Один из великих русских ученых, профессор Петрухин Андрей Сергеевич, специалист по аутизму, дал своё заключение много лет назад и этой весной, встретив нас на каникулах, ещё раз подтвердил, что удивлён видеть Еву в этих списках! Я жду извинений от 1 канала и всех остальных, кто в последние дни сообщал эту муть в репортажах и статьях».

Ранее мы писали:

Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка. 

Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям. 

Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви. 



2 Не нравится 0 Нравится 25.04.2017 Теги: Лолита Милявская

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