Лолита требует извинений от Первого канала
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Лолита Милявская в совершенном расстройстве. На выходных артистка не смогла попасть в Киев, где проживают ее мать и дочь. СБУ запретила Милявской въезд на территорию Украины на три года. Но на этом неприятности звезды не закончились.
Случай Милявской широко обсуждался в СМИ. Лолите сочувствовали коллеги и поклонники. Но некоторые журналисты, к сожалению, несколько перегнули палку. В нескольких телепередачах сообщалось, что дочь артистки страдает аутизмом. Певица шокирована.
«Я благодарю за поддержку средства массовой информации и 1 Канал, программу "Время" в том числе... Но, уважаемые журналисты, вам стоит проверять информацию, касающуюся членов семей! В частности, моей! Никогда у моей дочери не было аутизма!» — написала Лолита в соцсетях.
«Какой-то придурок разместил Ее имя на сайте детей с этим недугом, — поясняет артистка. — Вероятно, это произошло из-за "писак", давая интервью которым, когда Евочка была маленькой, я рассказывала, как некоторые "врачи", желая развести на деньги, пытались ставить нам диагноз. Один из великих русских ученых, профессор Петрухин Андрей Сергеевич, специалист по аутизму, дал своё заключение много лет назад и этой весной, встретив нас на каникулах, ещё раз подтвердил, что удивлён видеть Еву в этих списках! Я жду извинений от 1 канала и всех остальных, кто в последние дни сообщал эту муть в репортажах и статьях».
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Обсуждение 5
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экакая она страшненькая получилась все таки.
26.04.17 08:58
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ОксНу и зачем извинения если все неправда???
25.04.17 16:00
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Вот именно поэтому. Что НЕправду ляпнули про ее ребёнка. Приписали недуг, которого нет. Если бы это было правдой, тогда извиняться было бы не за что.
25.04.17 16:33
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50/50да есть недуг. а этот Петрухин говорил о том, что ребенком здоров, еще после родов. а родилась она 1200 г и потом были проблемы в развитии, которые продолжались. сто раз в прессе мелькал этот диагноз, а теперь Лолита чего-то вдруг завозмущалась
25.04.17 17:45
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О том, что она родилась во 2 триместре с весом в 1200 я слышала. У Юли Меньшовой в передаче Лолита рассказывала про дочь. У меня лично нет причин сомневаться в том, что говорит мать о своём ребёнке. У Меладзе сын с аутизмом. Про сына Анны Нетребко тоже писали. Это же не позор какой-то, чтобы его скрывать тщательно. Просто если это неправда, мать имеет право и даже должна высказаться. Не наше дело, конечно. Но если они не считают себя аутистами, почему мы должны их такими считать? Это моя позиция, конечно.
25.04.17 19:53
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