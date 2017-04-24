Шнуров снял Ходченкову

Сергей Шнуров обрадовал поклонников. Накануне артист опубликовал в Instagram трейлер нового клипа. Судя по ролику, «Ленинград» приготовил нам очередной шедевр.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Апр 23 2017 в 2:49 PDT

«Новый. Клип. Ленинград. 27.04.2017», - написал артист. Одной из героинь видео стала известная актриса Светлана Ходченкова. Клип мы сможем увидеть в конце недели, и, судя по кадрам, ролик будет «18+».

Менее чем за сутки трейлер набрал более 449 тысяч просмотров. Публика в нетерпении и уже хвалит Шнурова и Ходченкову: «Светка восхитительная женщина!», «Ходченкова - богиня!», «Шнур - молодец, подобрал хорошую команду режиссеров и сценаристов, что ни клип - то шедевр.... Так держать!», «Каждый клип произведение искусства», «Когда-то клипы "Ленинграда" будут крутить в кино», «Скорей бы!»

Кстати, в этом году группа «Ленинград» отмечает 20 лет. На вопрос журналистов, как изменилось за это время мировоззрение, Шнуров заявил: «Картина мира по любому должна меняться. Не знаю, от возраста это зависит или еще от чего – но точно не от прочитанных книг. Те книги, которые способны перевернуть ваше мировоззрение, говорят только о том, что вы мало читали. Если человек прочел одну книгу, его мировоззрение не выйдет за рамки концепции, изложенной в тексте. Если человек прочитал сто книг, то у него уже меньше шансов, что какая-то книжка его перевернет. Это как с женщинами – ну, вы меня понимаете».

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