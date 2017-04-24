Пресняков готовится к свадьбе
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В звездном семействе Пресняковых готовятся к важному событию. К такому выводу пришли светские обозреватели после появления в Insta невесты Никиты любопытного снимка. Алена Краснова позировала для фото в свадебном платье.
«Ой, что будет», — написала Краснова. Подписчики намек поняли и сразу принялись поздравлять девушку и желать ей счастья. На вопросы о дате торжества Алена ответила: «Летом».
Напомним, Никита сделал предложение руки и сердца возлюбленной в марте. Артист даже опубликовал видео знаменательного момента в соцсетях. Пресняков и Краснова встречаются на протяжении трех лет. Молодые люди познакомились, когда Краснова училась в старших классах школы. Последние пару лет влюбленные живут вместе в квартире в центре Москвы. Алена старается поддерживать жениха и нередко сопровождает парня на гастролях.
Кстати, Алла Пугачева невесте внука симпатизирует. «Алена мне очень нравится! — рассказывала Примадонна изданию Starhit. — Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена». По словам Аллы Борисовны, она не прочь помочь девушке выбрать подходящий наряд для свадьбы.
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