Пресняков готовится к свадьбе

В звездном семействе Пресняковых готовятся к важному событию. К такому выводу пришли светские обозреватели после появления в Insta невесты Никиты любопытного снимка. Алена Краснова позировала для фото в свадебном платье.

Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova) Апр 21 2017 в 8:38 PDT

«Ой, что будет», — написала Краснова. Подписчики намек поняли и сразу принялись поздравлять девушку и желать ей счастья. На вопросы о дате торжества Алена ответила: «Летом».

Напомним, Никита сделал предложение руки и сердца возлюбленной в марте. Артист даже опубликовал видео знаменательного момента в соцсетях. Пресняков и Краснова встречаются на протяжении трех лет. Молодые люди познакомились, когда Краснова училась в старших классах школы. Последние пару лет влюбленные живут вместе в квартире в центре Москвы. Алена старается поддерживать жениха и нередко сопровождает парня на гастролях.

Кстати, Алла Пугачева невесте внука симпатизирует. «Алена мне очень нравится! — рассказывала Примадонна изданию Starhit. — Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена». По словам Аллы Борисовны, она не прочь помочь девушке выбрать подходящий наряд для свадьбы.

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