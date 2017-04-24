Милявская дискутирует с СБУ

Певица Лолита Милявская в смятении. На выходных артистка направилась в Киев, где живут ее 74-летняя мать и 18-летняя дочь. Но на территорию Украины певицу не пустили.

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«Меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину», — сообщила на выходных Милявская в Facebook.

Как выяснилось, артистка попала в черный список по причине посещения Керчи в 2015 году. Лолите запрещен въезд сроком на три года. «Ну что сказать! Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась... "Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской! <...>. Я — народная артистка России и Украины, судя по зрительской Любви. Засим откланиваюсь, мне семью кормить и кучу родственников, которые без меня будут впроголодь жить на моей все равно любимой Родине Украине!» — возмущалась исполнительница.

Представители Службы безопасности Украины в ответ на возмущение Лолиты опубликовали в Twitter-аккаунте фотографию певицы, на которой она запечатлена с полуобнаженной грудью в момент выступления. «Нечего шастать», - подписан снимок.

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