Киркоров спел с Тимати

Несколько лет назад они устроили грандиозный скандал. Тимати и Филипп Киркоров поссорились не на шутку по поводу победителей премии «Муз-ТВ». Некоторое время артисты не общались, зато теперь они чуть ли не закадычные друзья.

Недавно Филипп Бедросович снялся в рекламном ролике бургерной Black Star Burger. А теперь артисты представили совместный клип на песню «Последняя весна». Съемки под руководством режиссера Павла Худякова прошли в Венеции.

По сюжету Тимати болезненно переживает разрыв с любимой. Девушка, ставшая успешным фотографом, через какое-то время после разрыва строит отношения с Киркоровым. Тимати приходит на открытие ее выставки и фантазирует о том, как могла бы сложиться их жизнь, если бы он когда-то не совершил ошибку.

«Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я, скорее всего, рассмеялся бы ему в лицо. Сегодня я презентую вам совместный клип и песню "Последняя весна" и не буду лукавить, я не знаю ни одного артиста, который по факту спел бы лучше этот припев!!! Мораль здесь проста: двое состоявшихся, взрослых людей с определенно непростой историей взаимоотношений сочли творческую часть более важным аспектом на сегодняшний день, чем истёкшие по сроку годности обиды, претензии и предъявы. Вчера мне сказала мама: "Как оказалось, это долгий путь, от пережитков юношеского максимализма до взвешенных, мудрых поступков, несущих созидательный характер". Я не могу не согласиться. В нашей, музыкально-артистической среде, где априори практически все друг друга ненавидят, достаточно сложно делать прецеденты. Так вот сегодня тот самый день))﻿», — написал Тимати.

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