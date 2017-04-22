Татьяна Буланова интригует

Татьяна Буланова сейчас - женщина свободная. В прошлом году артистка развелась со спортсменом Владиславом Радимовым и сейчас может позволить себе практически все что угодно. И похоже, певица уже готова к новым отношениям.

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На днях Буланова приняла участие в специальной фотосессии для одной из новых экспозиций. Снимки получились весьма эффектными, и звезда не удержалась от соблазна опубликовать одну из фотографий в соцсетях.

На снимке Татьяна запечатлена в шикарном золотом платье и с томным выражением лица. Поклонники в восторге - певицу засыпали комплиментами и сравнили с легендарной Марлен Дитрих. Некоторые активно интересовались, кто поработал над образом звезды? Было немало и тех, кто предположил, что теперь у артистки не будет отбоя от воздыхателей.

Напомним, развод Булановой и Радимова прошел без драм и скандалов. Бывшие супруги поддерживают достаточно теплые отношения и нередко делают друг другу комплименты в соцсетях. «У нас сейчас замечательные отношения. Мне кажется, после развода стали лучше, чем были!» — заявила недавно исполнительница в интервью журналу «7 дней».

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Источник фото: Globallookpress.com