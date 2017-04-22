 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Настасья Самбурская стала жертвой воров


0 0

Актриса Настасья Самбурская в расстройстве. На днях в квартиру артистки проникли злоумышленники и унесли крупную сумму денег. Сейчас проводится расследование.

Последние несколько недель Самбурская готовилась к спектаклю «Салемские ведьмы» в Театре на Малой Бронной. Актриса анонсировала дату премьеры в социальных сетях, но триумф звезды был испорчен. Вернувшись домой, Настасья обнаружила, что в ее квартире побывали посторонние.

«У меня была премьера спектакля, я часто выкладываю об этом информацию в Instagram, получается, что многие знали о том, что в это время меня точно не будет дома. Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дернула за ручку, зашла, и там все было перевернуто. Жуткий бардак», — рассказала актриса Life.

Грабители унесли несколько драгоценностей и деньги. «Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Ещё у меня украли подаренные на 30-летие часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила от друзей. Но самый кошмар — это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли. Следствие пока разбирается, замок взяли на экспертизу», — пояснила Самбурская.

Ранее мы писали:

Самбурская признана «Звездой Instagram». Актриса получила специальную награду.​

Самбурская скомпрометировала мужа Бородиной. Появились слухи о романе актрисы с Курбаном Омаровым.

Настасья Самбурская: «Мне худеть лениво». Актриса предпочитает здоровый сон фитнесу.



0 Не нравится 0 Нравится 22.04.2017 Теги: Настасья Самбурская

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору