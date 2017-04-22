Настасья Самбурская стала жертвой воров

Актриса Настасья Самбурская в расстройстве. На днях в квартиру артистки проникли злоумышленники и унесли крупную сумму денег. Сейчас проводится расследование.

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Последние несколько недель Самбурская готовилась к спектаклю «Салемские ведьмы» в Театре на Малой Бронной. Актриса анонсировала дату премьеры в социальных сетях, но триумф звезды был испорчен. Вернувшись домой, Настасья обнаружила, что в ее квартире побывали посторонние.

«У меня была премьера спектакля, я часто выкладываю об этом информацию в Instagram, получается, что многие знали о том, что в это время меня точно не будет дома. Я пришла домой, вставила ключ, а он открывал не так, как обычно. В итоге я дернула за ручку, зашла, и там все было перевернуто. Жуткий бардак», — рассказала актриса Life.

Грабители унесли несколько драгоценностей и деньги. «Пропало бабушкино кольцо, оно не столько дорогое как ювелирное изделие, оно ценно как память. Ещё у меня украли подаренные на 30-летие часы Rolex, о которых я долго мечтала и которые получила от друзей. Но самый кошмар — это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли. Следствие пока разбирается, замок взяли на экспертизу», — пояснила Самбурская.

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