Герцогиня Кейт пожаловалась на жизнь
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Герцогиня Кембриджская, подобно истинной аристократке, старается сохранять лицо. Но и ничто человеческое ей не чуждо. Да, и у жены принца бывают проблемы. И Кейт (Kate) это подтвердила.
На днях вместе с супругом принцем Уильямом (William) и принцем Гарри (Harry) герцогиня побывала в лондонской Global Academy и пообщалась со студентами.
Выглядела Ее Светлость прекрасно - красный костюм от Armani, стильные аксессуары. Кейт щедро дарила улыбки, но в беседе с двумя молодыми мамами, пожаловавшимися на трудности, герцогиня призналась, что она их прекрасно понимает.
«Знаете, я порой тоже чувствую себя ужасно одинокой… Занимаюсь все время с детьми, подруг вижу совсем редко… Но всем нам, молодым мамам, нужно набраться мужества, чтобы пережить непростые моменты в жизни…» — сказала герцогиня.
Напомним, ранее стало известно о том, что принц Уильям позволяет себе довольно смелые (для молодого отца) поступки. Так, в марте Его Высочество пропустил официальные мероприятия и в то время, как остальные члены королевской семьи отмечали День Содружества в Вестминстерском аббатстве, вместе с друзьями катался на лыжах на курорте Вербье и веселился в ночном клубе.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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Очень хороша и очень фотогенична.
22.04.17 20:12
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ПрелестьИнтересно,как долго ещё она будет держать лицо,на сколько ещё её сил хватит.
22.04.17 16:44
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ЛондонЭто капец.
22.04.17 16:28
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ДаПро "мужество ", так смешно))) с нянями. Наверное у неё просто нет времени на подруг. Принц хоть "оторвался")
22.04.17 10:56