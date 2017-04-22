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Герцогиня Кейт пожаловалась на жизнь


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Герцогиня Кембриджская, подобно истинной аристократке, старается сохранять лицо. Но и ничто человеческое ей не чуждо. Да, и у жены принца бывают проблемы. И Кейт (Kate) это подтвердила.

 
 
 

На днях вместе с супругом принцем Уильямом (William) и принцем Гарри (Harry) герцогиня побывала в лондонской Global Academy и пообщалась со студентами.

Выглядела Ее Светлость прекрасно - красный костюм от Armani, стильные аксессуары. Кейт щедро дарила улыбки, но в беседе с двумя молодыми мамами, пожаловавшимися на трудности, герцогиня призналась, что она их прекрасно понимает.

«Знаете, я порой тоже чувствую себя ужасно одинокой… Занимаюсь все время с детьми, подруг вижу совсем редко… Но всем нам, молодым мамам, нужно набраться мужества, чтобы пережить непростые моменты в жизни…» — сказала герцогиня.

Напомним, ранее стало известно о том, что принц Уильям позволяет себе довольно смелые (для молодого отца) поступки. Так, в марте Его Высочество пропустил официальные мероприятия и в то время, как остальные члены королевской семьи отмечали День Содружества в Вестминстерском аббатстве, вместе с друзьями катался на лыжах на курорте Вербье и веселился в ночном клубе.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 22.04.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

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