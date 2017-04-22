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Филипп Киркоров рассказал о показателе успеха


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На следующей неделе певец Филипп Киркоров отметит круглую дату. Артисту исполнится 50, и можно сказать, сейчас Филипп Бедросович - мужчина в самом расцвете сил. И тем не менее Киркоров решил подвести для себя некоторые итоги.

На днях поп-король дал интервью, в котором рассказал о показателе успеха в шоу-бизнесе. «Популярность артиста — это труд. Ты можешь за один день стать известным благодаря какой-то выходке или хитовой песне. Вот сейчас это группа "Грибы", и мне самому нравится их песня, я даже иронизировал на эту тему в Instagram. Но главное в этой жизни — продержаться. Я уж не говорю о том, чтобы продержаться 40 лет, как это сделала великая "женщина, которая поет" — надо быть гениальной, чтобы вызывать такую народную любовь. Для меня главный показатель популярности и успеха — это срок выдержки, как у дорогого коньяка. Посмотрите на наших великих Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софию Ротару. Если я продержусь так, как они, то буду самым счастливым человеком на свете».

Сейчас Филипп Бедросович увлечен не только новыми шоу. Он растит двух наследников, но его не прельщает мысль, что дочь и сын могут пойти по его стопам.

«Если читать мои интервью, я всегда говорю одно: я не сторонник того, чтобы они продолжили мой путь, потому что это очень тяжелая профессия, нужны нервы-канаты, чтобы с этим справиться. Если они сами выберут эту дорогу, сопротивляться им не буду, но и помогать не стану пройти кастинги и все такое. Я в этом принципиален: если решают что-то делать, пусть делают это сами. Я же делаю все возможное, чтобы они раскрыли себя в других областях: Алла-Виктория прекрасно рисует, Мартин просто рожден, чтобы быть спортсменом», — цитирует артиста ТАСС.

Ранее мы писали:

Киркоров спелся с группой «Дискотека Авария». Артисты представили забавный трек.

Жириновский против Киркорова. Политик возмущен скандальным происшествием с Дидье Маруани.

Киркоров стал звездой GQ. Фото поп-короля украсило обложку издания.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 22.04.2017 Теги: Филипп Киркоров

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