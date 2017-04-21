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Пресняков готов стать звездой шоу «Орел и Решка»


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На популярном проекте «Орел и Решка» готовятся к расширению. Недавно появилась информация о подготовке к новому сезону, главной изюминкой которого станет участие известных артистов. Звезд шоу-бизнеса подобная перспектива обрадовала. Многие готовы отправиться в путешествие прямо сейчас.

Большинство известных российских артистов обычно не экономят на отдыхе. И тем не менее идея отправиться в другую страну с рюкзаком и 100 долларами в кармане многих увлекает. Так, звездная пара Владимир Пресняков и Наталья Подольская готовы двинуться в путь прямо сейчас.

«Мы готовы, приглашайте, — заявила Наталья. — Было бы совсем отлично, если бы мне попалась золотая карта. Но я бы очень переживала за Вову, если бы ему она не досталась». «А я бы все равно поехал, и не на сто, и на пять долларов. Уверен, через час я бы нашел способ, чтобы в кармане оказалось долларов триста», — заявил Пресняков.

Готова к экстриму и Кети Топурия. «Мне все это на самом деле очень нравится. Например, мое самое любимое занятие – зайти в магазин, где априори нельзя найти хорошую одежду, и подобрать там классный образ. В программе ведь практически то же самое — совсем мало денег, но нужно найти варианты, чтобы хорошо устроиться», — цитирует певицу издание «7 Дней».

Среди желающих принять участие в проекте также Денис Клявер, Нюша и Тимур Родригез.

Ранее мы писали:

Настя Ивлеева стала ведущей шоу «Орел и решка». Компанию девушке составит диджей Антон Птушкин.

5 секретов красоты: Регина Тодоренко. Ведущая не любит декоративную косметику и спортзалы. 

Ведущие «Орла и решки» снялись в клипе Лободы. Ролик на песню «Пора домой». 



0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2017 Теги: Владимир Пресняков

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