Мария Максакова вспомнила о Мариинке

Мария Максакова постепенно приходит в себя после убийства мужа. Сейчас артистка, предположительно, находится в Киеве, но не исключено, что она подумывает о возвращении в Москву. К такому выводу пришли светские обозреватели после того, как Мария опубликовала в соцсетях записи своих прошлых выступлений.

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В своем аккаунте на Facebook певица опубликовала «воспоминание» - запись ее выступления в Мариинском театре в апреле 2014 года. Чуть позже в комментариях Максакова опубликовала запись выступления в Приморском театре оперы и балета. «Мне кажется, это лучше. Там я еще скромничаю», – написала артистка. Светские обозреватели сразу же предположили - Мария в ностальгии.

Напомним, в марте данные Максаковой были удалены с сайта Мариинского театра. Как уточнили в театре, информация удалена планово, как об артисте, который не задействован в текущем репертуаре. Художественный руководитель-директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев тогда заметил по поводу звезды: «Не вижу, как она сейчас может планировать что-либо в России. У меня в жизни было много ситуаций, когда я мог взять большую работу на Западе и не появляться в России, но для меня такой вариант не рассматривался никогда».

Кстати, на сцене Мариинки певица выступала с 2011 года.

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