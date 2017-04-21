Мария Максакова вспомнила о Мариинке
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Мария Максакова постепенно приходит в себя после убийства мужа. Сейчас артистка, предположительно, находится в Киеве, но не исключено, что она подумывает о возвращении в Москву. К такому выводу пришли светские обозреватели после того, как Мария опубликовала в соцсетях записи своих прошлых выступлений.
В своем аккаунте на Facebook певица опубликовала «воспоминание» - запись ее выступления в Мариинском театре в апреле 2014 года. Чуть позже в комментариях Максакова опубликовала запись выступления в Приморском театре оперы и балета. «Мне кажется, это лучше. Там я еще скромничаю», – написала артистка. Светские обозреватели сразу же предположили - Мария в ностальгии.
Напомним, в марте данные Максаковой были удалены с сайта Мариинского театра. Как уточнили в театре, информация удалена планово, как об артисте, который не задействован в текущем репертуаре. Художественный руководитель-директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев тогда заметил по поводу звезды: «Не вижу, как она сейчас может планировать что-либо в России. У меня в жизни было много ситуаций, когда я мог взять большую работу на Западе и не появляться в России, но для меня такой вариант не рассматривался никогда».
Кстати, на сцене Мариинки певица выступала с 2011 года.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.
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Обсуждение 8
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ПрелестьВ этой фото опять я чётко вижу Сталина. Даже не сомневаюсь в их родстве.
21.04.17 14:34
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ОНу слава Богу не Луи Де Финеса!
21.04.17 15:24
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Micha PiterПри чем тут Сталин. Просто очередная жертва обжорства и пластики
21.04.17 18:58
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М))))) Это утиный ротик)))) Действительно, при чем тут Сталин???? Надо же что людям мерещиться))))))
21.04.17 20:26
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БТЕё бабушка была любовницей Сталина.
21.04.17 23:18
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123Это кто Вам это сказал, Сталин? Чудеса в решете! Просто посчитайте, сколько лет могло быть ее бабушке когда умер Сталин (1879-1953). Максимум 25-27, а Сталин умер 75-летним, очень больным уже много лет человеком. Давайте представим, что "бабушка" была его любовницей, скажем, за 10 лет до его смерти (время ВОВ, что тоже абсолютно исключено). Бабушке было 15-17? Или ещё раньше? Бабушке было лет 5-7? Почитайте биографию Сталина, фантазёрка вы наша! Сову на глобус натянули, а "бабушку" на Сталина!
22.04.17 00:20
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)))))))Какое отношение Сталин имеет к обжорству и пластике? ))))
21.04.17 23:36
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