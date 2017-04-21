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Корчевников займется православным телеканалом


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Борис Корчевников начинает новую главу в карьере. Как сообщается, ведущий покидает популярное шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». И предполагается, что на шоу заменит Корчевникова Дмитрий Шепелев.

Сейчас Борис работает над записью последних выпусков ток-шоу со своим участием. А после окончания работы на канале «Россия-1» возглавит православный телеканал «Спас». Об этом Life.ru сообщил генеральный директор и продюсер «Спаса» Борис Костенко.

«Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым». Костенко добавил, что его с Корчевниковым связывают «давние и теплые отношения».

Напомним, в качестве ведущего «Прямого эфира» Борис выступал на протяжении почти четырех лет. В феврале появилась информация об уходе Корчевникова, сообщалось, что его место займет Дмитрий Шепелев. Однако через некоторое время на телеканале опровергли слухи.

Ранее мы писали:

Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир". 

Никита Джигурда прокомментировал уход Корчевникова. По словам барда, к ведущему пришел «Джигурдец». 

Шепелева уличили в заносчивости. Публика недовольна шоуменом. 



0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2017 Теги: Борис Корчевников

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