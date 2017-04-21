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Довлатова представила дочь


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Известная ведущая Алла Довлатова недавно родила лапочку-дочку. Но как выяснилось, звезда не из тех, кто заранее подбирает имя для ребенка. Так что после родов Довлатовой пришлось подумать.

Алла и ее супруг не сразу выбрали имя и даже обратились к поклонникам в соцсетях за помощью. «Надо регистрировать нашу Малышку, а у нас в семье пока идут баталии по поводу ее имени! Даша хочет назвать ее Марианной, Паше нравится имя Елена, Сашеньке нравится имя Катя, а мы с мужем хотим назвать ее Машенькой. Вернее, это я хочу назвать Машенькой, муж просто со мной согласился. Как считаете Вы, какое имя больше подойдёт к отчеству Алексеевна?» - писала Довлатова.

В конце концов девочку решено было назвать Марией.

«Я очень благодарна Вам за такое душевное отношение к нам и с вопросом выбора имени! Я очень серьёзно к этому отношусь, ведь очень важно, чтоб имя Человеку принесло счастье в жизни! Чтоб его Святой оберегал его и защищал! Поэтому ещё раз благодарю Вас за поддержку и участие! На семейном совете мы решили назвать нашу младшую дочь Машенькой! Ура! Да здравствует Мария Алексеевна!» — сообщила ведущая в Insta.

Кстати, Алла уже вернулась к работе на радио.

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0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2017 Теги: Алла Довлатова

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