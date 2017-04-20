Вера Брежнева рассказала о «классовой ненависти»
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Вера Брежнева вряд ли может пожаловаться на благосклонность фортуны. Сейчас Вера - звезда эстрады и кино, владелица элитной недвижимости, мать двух очаровательных дочек, любящая и любимая жена. Но, как известно, детство Брежневой было отнюдь не беззаботным. Знаменитость до сих пор вспоминает об этом и признается, что порой страдает от «комплекса бедных».
Старые, перелицованные вещи, экономия на мелочах, презрение сверстников. Обо всем этом Вера прекрасно помнит. «Я была очень-очень обидчивая с самого детства, море комплексов, обделенность в каких-то вещах. Плюс – бедность. Есть комплекс бедного человека. Классовая ненависть. Ведь когда у тебя нет денег, тебе об этом говорят, намекают – вот, носишь колготки с зашитой стрелкой, бедняжка! Ты все это принимаешь как оскорбление», — вспоминает артистка.
Получив первый гонорар, Брежнева первым делом отправилась в магазин модной одежды. Через некоторое время певица поняла, что кое-что в своем мировоззрении следует изменить.
«Детство оставило во мне след. Что-то, к счастью, я давно отпустила, а вот над чем-то пришлось поработать», — говорит певица в интервью журналу SNC.
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Вера Брежнева интригует откровенными снимками. Звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье.
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Обсуждение 7
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КураТо есть никого не смутило абсурдное первое предложение? "Вера Брежнева вряд ли может пожаловаться на благосклонность фортуны". Вообще-то в предложении содержится утверждение, что у Веры сейчас все очень плохо.
21.04.17 11:52
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50/50Вера уже эту тему вдоль и поперек лет 10))) говорить, видимо, больше не о чем в интервью
21.04.17 10:56
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Зачем носить колготки с зашитой стрелкой. Нет денег носи брюки
21.04.17 08:56
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АгаПотому что юбку хотелось одеть тоже. У нас в классе многие зашивали, считалось что лучше чем с дыркой. Ну время 90 х было. Тогда девочки больше в юбках ходили.
21.04.17 10:05
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moonspellЕсли у них нет хлеба, пусть едят пирожные! Вероятно брюк не было, перепала только юбка от кого-то. Так бывает.
21.04.17 11:47
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Никино ведь все-таки жалели, а не тыкали, что бедные...да и потом тогда практически все одинаково жили, чего уж лукавить...
21.04.17 07:33
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АгаОдно и тоже, большинство тогда бедно жили.
20.04.17 19:04