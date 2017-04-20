Вера Брежнева рассказала о «классовой ненависти»

Вера Брежнева вряд ли может пожаловаться на благосклонность фортуны. Сейчас Вера - звезда эстрады и кино, владелица элитной недвижимости, мать двух очаровательных дочек, любящая и любимая жена. Но, как известно, детство Брежневой было отнюдь не беззаботным. Знаменитость до сих пор вспоминает об этом и признается, что порой страдает от «комплекса бедных».

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Старые, перелицованные вещи, экономия на мелочах, презрение сверстников. Обо всем этом Вера прекрасно помнит. «Я была очень-очень обидчивая с самого детства, море комплексов, обделенность в каких-то вещах. Плюс – бедность. Есть комплекс бедного человека. Классовая ненависть. Ведь когда у тебя нет денег, тебе об этом говорят, намекают – вот, носишь колготки с зашитой стрелкой, бедняжка! Ты все это принимаешь как оскорбление», — вспоминает артистка.

Получив первый гонорар, Брежнева первым делом отправилась в магазин модной одежды. Через некоторое время певица поняла, что кое-что в своем мировоззрении следует изменить.

«Детство оставило во мне след. Что-то, к счастью, я давно отпустила, а вот над чем-то пришлось поработать», — говорит певица в интервью журналу SNC.

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