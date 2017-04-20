Ольга Бузова: «Я сумела отпустить, простить»
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Ольга Бузова старательно работает над музыкальной карьерой. И для нее это стало не только новым интересным опытом, но и своеобразной психотерапией. Развод с Дмитрием Тарасовым Ольга все еще переживает достаточно болезненно, но определенные успехи уже есть.
Недавно Бузова представила видео на песню «Люди не верили». В финале клипа артистка сжигает свое свадебное платье. Выглядит это символично, и как признается Ольга, ей действительно нужен был подобный ритуал.
«Я не хочу врать и обманывать слушателей и телезрителей и петь о том, какая я счастливая, если на самом деле еще не очень все хорошо. Я сумела отпустить, простить, и мне кажется, что скоро я смогу жить счастливой жизнью», — говорит девушка.
Напомним, клип снимался в Сочи, и, по словам Бузовой, съемки были не самыми простыми. «Спасибо всей команде, кто был со мной эти 2 дня. Было очень холодно, мокро, мы вставали в 5 утра и спали по 2 часа, но картинка, которую я вижу сейчас, - того стоила. И, конечно, отдельное спасибо моему директору @archer_music».
Кстати, менее чем за сутки с момента премьеры видео Ольги на канале в YouTube посмотрели более миллиона пользователей.
Ранее мы писали:
Бузова отпустила бывшего в ад. Впечатляющая оговорка звезды по Фрейду.
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Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».
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Обсуждение 8
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Сегодня я прелестьРабота примитивной души даёт соответствующий результат. Очень верная описочка - писня, а не песня.
20.04.17 16:44
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ОксДа....что то Прелесть бьет просто рекорд по плоховкусью. Сначала Максакова , теперь Бузова. Всю бездарность расхвалила. Я , как увидела заметку про Бузову так и сама с собой поспорила, что Прелесть ее расхваливает...после Волочковой , Максаковой - то. И не ошиблась).А ведь с претензией на вкус. Барыги, всегда ими и остаются.....
20.04.17 18:10
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АхаЭто не описочка, а уровень грамотности восторженных поклонников, увы.
20.04.17 19:44
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иписня вообще огонь
20.04.17 15:13
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Marana VilniusВот что такое хороший пиар. Песня-то - вообще никакая. Её голос так "отфотошопили", словно робот поёт. Не хочется даже комментировать её певческие данные, я сама несколько лет занималась пением. По-моему. у Бузовой даже слуха нет, не говоря о голосе. Если человеку нравится, пусть он поёт, конечно. Но я не понимаю, как такое "творчество" кому-то может нравиться. И мне, например, было бы стыдно выставлять на публику что-либо, что я делаю просто убого. Но наверное, бабла она получает больше, чем стыда.
20.04.17 14:15