Ольга Бузова: «Я сумела отпустить, простить»

Ольга Бузова старательно работает над музыкальной карьерой. И для нее это стало не только новым интересным опытом, но и своеобразной психотерапией. Развод с Дмитрием Тарасовым Ольга все еще переживает достаточно болезненно, но определенные успехи уже есть.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 18 2017 в 4:33 PDT

Недавно Бузова представила видео на песню «Люди не верили». В финале клипа артистка сжигает свое свадебное платье. Выглядит это символично, и как признается Ольга, ей действительно нужен был подобный ритуал.

«Я не хочу врать и обманывать слушателей и телезрителей и петь о том, какая я счастливая, если на самом деле еще не очень все хорошо. Я сумела отпустить, простить, и мне кажется, что скоро я смогу жить счастливой жизнью», — говорит девушка.

Напомним, клип снимался в Сочи, и, по словам Бузовой, съемки были не самыми простыми. «Спасибо всей команде, кто был со мной эти 2 дня. Было очень холодно, мокро, мы вставали в 5 утра и спали по 2 часа, но картинка, которую я вижу сейчас, - того стоила. И, конечно, отдельное спасибо моему директору @archer_music».

Кстати, менее чем за сутки с момента премьеры видео Ольги на канале в YouTube посмотрели более миллиона пользователей.

Ранее мы писали:

Бузова отпустила бывшего в ад. Впечатляющая оговорка звезды по Фрейду.​

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».