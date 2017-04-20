 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ольга Бузова: «Я сумела отпустить, простить»


0 0

Ольга Бузова старательно работает над музыкальной карьерой. И для нее это стало не только новым интересным опытом, но и своеобразной психотерапией. Развод с Дмитрием Тарасовым Ольга все еще переживает достаточно болезненно, но определенные успехи уже есть.

Недавно Бузова представила видео на песню «Люди не верили». В финале клипа артистка сжигает свое свадебное платье. Выглядит это символично, и как признается Ольга, ей действительно нужен был подобный ритуал.

«Я не хочу врать и обманывать слушателей и телезрителей и петь о том, какая я счастливая, если на самом деле еще не очень все хорошо. Я сумела отпустить, простить, и мне кажется, что скоро я смогу жить счастливой жизнью», — говорит девушка.

Напомним, клип снимался в Сочи, и, по словам Бузовой, съемки были не самыми простыми. «Спасибо всей команде, кто был со мной эти 2 дня. Было очень холодно, мокро, мы вставали в 5 утра и спали по 2 часа, но картинка, которую я вижу сейчас, - того стоила. И, конечно, отдельное спасибо моему директору @archer_music».

Кстати, менее чем за сутки с момента премьеры видео Ольги на канале в YouTube посмотрели более миллиона пользователей.

Ранее мы писали:  

Бузова отпустила бывшего в ад. Впечатляющая оговорка звезды по Фрейду.​

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».



0 Не нравится 0 Нравится 20.04.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору