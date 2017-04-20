Иван Охлобыстин - натура увлекающаяся. В свое время он был священником, кинозвездой, режиссером и сценаристом. Теперь Иван решил стать писателем и уже представил книгу.

На днях Охлобыстин представил книгу «Песни созвездия Гончих Псов», в которую вошли две сатирические повести. И заявил, что пока намерен взять паузу в актерской карьере и посвятить себя литературе. И вообще, сейчас кино ему поднадоело.

«Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. Мне легче быть литератором», — цитирует актера РИА Новости. В планах у Ивана не только книги. Сейчас он планирует заняться исключительно писательством, но в будущем, по всей вероятности, вернется в церковь. «А потом вернусь к приходу, священником. Это идеальный план», — рассуждает Охлобыстин.

Он добавил, что не исключает и возвращения в кино. Но это через несколько десятков лет. По словам Ивана, возрастной сегмент в плане интересных ему актерских образов наступит лет через 30, когда он сможет сыграть, например, короля Лира.

Напомним, Охлобыстин снимался в картинах «Generation П», «Дом Солнца», «ДМБ» и «Даун Хаус». Помимо этого, он снял ленты «Арбитр», «Разрушитель волн» и «Чушь. Рассказ ни о чем».

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