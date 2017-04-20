Елена Малышева посмеялась над откровенным селфи

Известная телеведущая Елена Малышева на днях оказалась в неоднозначной ситуации. В Сети появился снимок, на котором запечатлена якобы Малышева в довольно пикантном виде. Фото произвело фурор. Сама Елена Васильевна сохраняет спокойствие.

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Снимок появился в профиле «Типичная Малышева» в Twitter. Фото быстро стало одним из хитов русскоязычного сегмента соцсети. Однако через какое-то время снимок исчез, при попытке открыть профиль Twitter сообщается, что страницы не существует.

На расспросы журналистов сама ведущая пояснила, что не имеет ни малейшего желания делать и публиковать откровенные селфи и скандальный снимок - всего лишь фейк. «Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения», — заявила телеведущая порталу Lenta.ru.

Она добавила, что по запросу «Малышева голая» в интернет-поисковиках можно найти множество сделанных с помощью фотошопа фотографий, к созданию которых она также не причастна. Елена Васильевна подчеркнула, что к подобным фейкам она относится совершенно спокойно, вот только репутация средств массовой информации, которые это публикуют, вызывает сомнения.

Кстати, несколько недель назад Малышева запустила спецпроект «Дыхание Родины», в рамках которого каждый обратившийся в программу получит помощь высококвалифицированных врачей.

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