Елена Малышева посмеялась над откровенным селфи
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Известная телеведущая Елена Малышева на днях оказалась в неоднозначной ситуации. В Сети появился снимок, на котором запечатлена якобы Малышева в довольно пикантном виде. Фото произвело фурор. Сама Елена Васильевна сохраняет спокойствие.
Снимок появился в профиле «Типичная Малышева» в Twitter. Фото быстро стало одним из хитов русскоязычного сегмента соцсети. Однако через какое-то время снимок исчез, при попытке открыть профиль Twitter сообщается, что страницы не существует.
На расспросы журналистов сама ведущая пояснила, что не имеет ни малейшего желания делать и публиковать откровенные селфи и скандальный снимок - всего лишь фейк. «Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения», — заявила телеведущая порталу Lenta.ru.
Она добавила, что по запросу «Малышева голая» в интернет-поисковиках можно найти множество сделанных с помощью фотошопа фотографий, к созданию которых она также не причастна. Елена Васильевна подчеркнула, что к подобным фейкам она относится совершенно спокойно, вот только репутация средств массовой информации, которые это публикуют, вызывает сомнения.
Кстати, несколько недель назад Малышева запустила спецпроект «Дыхание Родины», в рамках которого каждый обратившийся в программу получит помощь высококвалифицированных врачей.
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Обсуждение 8
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Marana VilniusМне кажется, что Малышева чутка похудее будет, чем тётя на фото. Ну, и имидж не тот. А с тем, что она очень умна, я бы поспорила. Но это лично моё мнение. В науке она, может, хороший специалист, но в передачах своих иногда производит впечатление дамочки, по жизни ну очень неадекватной. Моя подруга-медик (в молодые годы в психбольнице немало отработавшая) вообще сказала, что она по всему судя на антидепрессантах сидит
20.04.17 13:40
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Если ваша подруга много лет проработала в психбольнице, ей многие будут казаться неадекватами. Если кроме шуток, то делая такое количество передач и при такой нагрузке, мы с вами тоже пошло бы за антидепрессантами, возможно. При всём соглашусь, что Малышева весьма цинична. Как многие медики.
20.04.17 15:43
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Marana VilniusПодруга давно там уже работала, сейчас просто медик. И не очень-то часто она ставит такие "диагнозы". Я не настаиваю, что это точно так. Но мне самой Малышева иногда кажется слегка "мадемуазель ку-ку". По крайней мере, впечатление человека умного и глубоко интеллектуального она на меня точно не производит. Возможно, она в жизни не такая, как на экране, а просто имидж такой. Но о публичных людях и судят по тому, что о них знают из публичной жизни, лично ведь её мало кто знает.
20.04.17 16:41
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Micha PiterВот никто не верит, что она на такое способна, а она хоп - и выложила реальное фото и ничего - никто ж не верит, что это реально она :)))))
20.04.17 13:23
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Не верю чтобы малышева вычудила такое. Она слишком умна и строга. А это что-то с обвислой попой и какими-то трусняками на коврике - чужое.
20.04.17 12:21