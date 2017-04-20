Благотворительный праздник в «ЦИРКЕ ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ АКВАМАРИН»

16 апреля Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» по традиции устроил благотворительный праздник, приуроченный к Международному дню цирка!

Это был настоящий карнавал с играми, подарками, угощениями и развлечениями в фойе для юных подопечных фондов помощи, воспитанников детских домов и интернатов.

Не остались равнодушны и знаменитости, принявшие участие в благотворительном празднике: группа VIVA, Шура, Лена Есенина, Владимир Брилев, Константин Кожевников, Александр Молочко, Владимир Кальян, Габриелла Бровина, группа «Пляж», Александр Белов, Виктор Пономаренко, Юрий Спасокукоцкий, Дина Джо, Stanlee, Ева Бристоль, команда КВН «Ассортимент».

В этот день более 800 юных зрителей увидели шоу «Астролябия», в котором неунывающий весельчак Учёный придумал специальный прибор, под волшебным действием которого все люди станут добрыми и счастливыми. Детали чудо-машины разбросаны в дальних галактиках и нетронутых уголках земли, куда не ступала нога человека.

Под шум фонтанов и живой вокал певцов, сопровождающих некоторые цирковые номера, гости праздника отправились с нашими героями на поиски загадочной «Астролябии».

В шоу «Астролябия» выступают звёзды цирка мирового уровня: акробаты, клоуны, жонглёры, воздушные гимнасты, фокусники, дрессировщики со своими симпатичными подопечными, артисты балета на льду, а разноцветные фонтаны бьют, будто из-под земли, пронизывая воздух свежестью.

Некоторые из звездных гостей приняли непосредственное участие в шоу:

Перед началом представления вокальным проектом VIVA была исполнена воодушевляющая песня о дружбе и патриотизме под названием «Великолепная страна».

А под конец шоу-программы приятным сюрпризом для зрителей стало выступление певицы Елены Есениной с песней «Вишня», под которую дети поднялись на сцену, обнимали певицу и танцевали большой счастливой семьей.

На Дне цирка в «Аквамарине» царила по-настоящему праздничная атмосфера дружбы, счастья и веселья.

Значительный вклад в проведение детского праздника внесли АО «Прогресс», производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня», который уже не первый год поддерживает цирк «Аквамарин», предоставляя его юным гостям угощения; компания «Детский мир» со своими чудесными подарками для маленьких гостей, производитель мороженого компания Mövenpick, компания PepsiCo, аквапарк «Фэнтази Парк» и компания «Полиграфия от А до Я».

Отзывы гостей нашего благотворительного праздника:

«Мне очень приятно находиться сегодня на мероприятии. Я всегда рада благотворительности – я сама организовываю различные мероприятия для детей, в частности, благотворительные. Я считаю, что творческие люди обязаны, призваны для того, чтобы обращать внимание на проблемы наших детей, детей, которые нуждаются в помощи, и делать их жизнь лучше. Что касается шоу, это, безусловно, феерично и красиво, особенно номер «Бабочки» и шоу фонтанов».

Лена Есенина

«Аквамарин – замечательное шоу, замечательный театр, замечательный цирковой театр. Я здесь не в первый раз и дай бог не в последний. Очень здорово, что цирк помогает деткам, занимается благотворительностью. Очень радостно быть с детками здесь, вместе с ними радоваться. Такие шикарные представления они и для взрослых, и для детей. Мне очень понравились морские котики – я орал громче всех».

Шура

«Самая эффектная часть представления – это подсвеченные танцующие фонтаны на заднем фоне, поскольку это единственный цирк с такими декорациями. Декорациями, которые как живые!»

Ева Бристоль



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