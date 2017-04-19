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Зачем Бузова заигрывает с Нагиевым?


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Ольга Бузова сейчас серьезно работает над сольным альбомом. Но в плотном графике звезды есть время не только на работу. На днях ведущая блеснула на премьере фильма «Кухня. Последняя битва». И как заметили светские обозреватели, Ольга уделяла особое внимание исполнителю одной из главных ролей, актеру Дмитрию Нагиеву.

 

Бузова и Нагиев приехали на премьеру по отдельности, но с удовольствием позировали фотографам вместе. Причем перед фотокамерами Ольга словно флиртовала с Дмитрием, стреляла глазами, кокетливо улыбалась, заговорщически шептала что-то актеру на ухо. В таблоидах снова появились предположения, что Бузову и Нагиева связывает нечто большее, чем дружеские отношения.

Впрочем, не исключено, что таким образом Ольга всего лишь пытается отомстить бывшему супругу Дмитрию Тарасову, который недавно опубликовал в соцсетях откровенное фото со своей новой подругой Анастасией Костенко.

Напомним, слухи о романе Ольги и Дмитрия появились в декабре прошлого года, после того, как в Сети появилась переписка звезд. Бузова отправляла актеру свои откровенные фотографии и видео. Но Нагиев на расспросы журналистов отвечал, что у него с ведущей приятельские отношения, не более.

Ранее мы писали:  

Бузова отпустила бывшего в ад. Впечатляющая оговорка звезды по Фрейду.​

Бузова была готова к материнству. Ведущая начинает рассказывать о причинах развода.​

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».



0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2017 Теги: Ольга Бузова

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