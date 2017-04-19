Кардашян рассказала о чудесной диете

До традиционного приема Met Gala в Нью-Йорке сталось несколько недель, и звезды начали подготовку к выходу на красную дорожку. И уже точно известно - в этом году публику вновь поразит Ким Кардашян (Kim Kardashian). По крайней мере, сама знаменитость уже предупредила своих поклонников.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Апр 14 2017 в 1:33 PDT

Накануне 36-летняя звезда рассказала о необычной диете. «Грипп может оказаться чудесной диетой. Минус 6 фунтов (около 3 кг). Я так счастлива, что близится Мet», — написала Ким.

Надо сказать, что в отличие от сестры Хлои, которая за полгода стала чуть ли не звездой фитнеса, Ким не слишком сильно увлекается спортом. Но время от времени достаточно жестко ограничивает себя в калориях.

Так, пару лет назад Кардашян увлекалась клубничной монодиетой. «У нее клубника на завтрак, на обед и клубничный смузи в качестве перекуса. Вечером она позволяет себе немного расслабиться и вместе с клубникой выпивает бокал шампанского. Ким шутит, что у нее романтический ужин», - рассказывал инсайдер изданию The Sun.

Напомним, диетологи считают монодиеты достаточно эффективным средством в борьбе с лишним весом, однако не советуют придерживаться однообразного рациона дольше нескольких дней.

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