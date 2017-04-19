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Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства


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15 марта на Mersedes-Benz Fashion Week в рамках проекта Fashion Time Designers прошёл дебютный показ детского бренда одежды Alisia Fiori, где 40 маленьких моделей из агентства PKmanagement и Belove studio впервые вышли на подиум.

Общая концепция показа заключалась в том, чтобы показать, что дети – это люди будущего, которые вдохновляют нас уже сейчас, чтобы создавать прекрасное. Для воплощения идеи была выбрана песня с нового альбома Robbie Williams - Time on Earth. Маленькие девочки буквально заполонили всё пространство и поразили всех своей нежностью и яркостью.

Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства  Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства

В показе участвовали модели из новой коллекции SS2017: торжественные платья с пышными юбками, элегантные весенние пальто с четкой линией талии, классическая школьная форма. 

Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства  Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства

Каждое платье имеет своё название и уникальный дизайн. В завершение показа на сцену вышла дизайнер Ирина Шарова с дочерью Алисией в одинаковых платьях с бабочками "Катрин". После мероприятия многие гости делились своими впечатлениями от шоу Alisia Fiori. Выход мамы и дочки буквально произвел фурор в зале, зрители аплодировали стоя.

Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства  Alisia Fiori на Fashiontime Designers: воспитание тонкого вкуса с детства

Alisia Fiori активно пропагандирует четкое разделение между женской и мужской одеждой, создавая исключительно нежные девичьи образы, позволяющие девочкам развивать чувство стиля. А главным девизом Alisia Fiori является воспитание истинного вкуса во всем с самого детства.

Режиссер-постановщик показа Владимир Белов, руководитель модельной школы BeLove. В показе участвовали модели студий President kids management и BeLove.


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2017 Теги: детская одежда Alisia Fiori

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