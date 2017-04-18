Принц Гарри рассказал о психотерапии

В августе исполнится 20 лет со дня трагической гибели принцессы Дианы. Тогда, в 1997 году смерть Леди Ди потрясла многих. Но особенно сильно переживали уход Дианы (Diana) ее сыновья. Как признался принц Гарри (Harry), на протяжении многих лет он старался просто не думать о смерти матери.

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Гарри было 12 лет, когда Диана погибла. Как рассказывает принц сейчас, в тот момент для него это была катастрофа, но он старался не показывать свои эмоции. «На протяжении почти 20 лет я был закрыт. И это оказало сильнейшее влияние не только на мою личную жизнь, но и мою работу, исполнение профессиональных обязанностей».

«Я предпочитал прятать голову в песок, не думать о матери. Я рассуждал примерно так: ну чем я мог помочь, я только расстроюсь. Ее не вернуть. Ближе к двадцати годам я почувствовал, что в какие-то минуты нахожусь на грани взрыва. Мне казалось, в душе у меня полный хаос».

По словам принца, старший брат Уильям несколько раз мягко советовал ему обратиться к психотерапевту. Но Гарри решился проконсультироваться со специалистами лишь в возрасте 28 лет. Тогда же он всерьез занялся боксом. На протяжении двух лет Его Высочество работал над собой и, наконец, научился говорить о своих проблемах.

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Источник фото: Globallookpress.com