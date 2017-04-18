Жена Мамаева ответила хакерам

Супруга известного футболиста Павла Мамаева Алана недавно стала жертвой хакеров. В Сети появились откровенные фото девушки из личного архива. Поползли нехорошие сплетни. Но Алана старается сохранять спокойствие.

​

Как рассказала Алана, после утечки снимков ей поступило предложение выкупить пакет компрометирующих фотографий. Злоумышленники назначили цену в 20 тысяч долларов плюс ежемесячные выплаты. Но Мамаева не паникует и не собирается платить. И супруг ее поддерживает.

«Мне Паша говорит: "Да ладно. Пускай выкладывают, что такого?" Вообще, Паша в Сеть редко заходит, но заходит», — рассказала модель в специальной Instagram-трансляции.

Алана подтвердила, что появившиеся в Сети снимки - не монтаж. «Не знаю, будет что-то сфальсифицировано или нет, но пока все, что они выкладывали – это не монтаж, это правда... Добавить мне нечего. Если будет монтаж, я вам обязательно скажу».

Ранее сообщалось, что хакеры выставили на продажу целый массив компромата на девушку: переписка за несколько лет, большое количество фото и видео эротического характера. Злоумышленники запустили слух, что до брака с футболистом Алана подрабатывала в эскорте. Сама девушка подобные сплетни предпочитает не комментировать. «Я сообщила вам всю правду. Ждите новостей. Если скоро что-то будет, то знайте, это все мошенники...» — уточнила Мамаева.

Ранее мы писали:

Малахов разоблачил российских футболистов. Скандал вокруг фееричной пати с участием спортсменов.

Михаил Боярский против вмешательства в личную жизнь. Артист заступился за футболистов, кутивших в Монте-Карло.

Пикантные фото Скарлетт Йоханссон попали на всеобщее обозрение. Хакеры добрались до личного архива звезды.