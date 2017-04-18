Жена Мамаева ответила хакерам
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Супруга известного футболиста Павла Мамаева Алана недавно стала жертвой хакеров. В Сети появились откровенные фото девушки из личного архива. Поползли нехорошие сплетни. Но Алана старается сохранять спокойствие.
Как рассказала Алана, после утечки снимков ей поступило предложение выкупить пакет компрометирующих фотографий. Злоумышленники назначили цену в 20 тысяч долларов плюс ежемесячные выплаты. Но Мамаева не паникует и не собирается платить. И супруг ее поддерживает.
«Мне Паша говорит: "Да ладно. Пускай выкладывают, что такого?" Вообще, Паша в Сеть редко заходит, но заходит», — рассказала модель в специальной Instagram-трансляции.
Алана подтвердила, что появившиеся в Сети снимки - не монтаж. «Не знаю, будет что-то сфальсифицировано или нет, но пока все, что они выкладывали – это не монтаж, это правда... Добавить мне нечего. Если будет монтаж, я вам обязательно скажу».
Ранее сообщалось, что хакеры выставили на продажу целый массив компромата на девушку: переписка за несколько лет, большое количество фото и видео эротического характера. Злоумышленники запустили слух, что до брака с футболистом Алана подрабатывала в эскорте. Сама девушка подобные сплетни предпочитает не комментировать. «Я сообщила вам всю правду. Ждите новостей. Если скоро что-то будет, то знайте, это все мошенники...» — уточнила Мамаева.
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