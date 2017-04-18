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Джанет Джексон возвращается на сцену


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Поп-дива Джанет Джексон (Janet Jackson) задумалась о возвращении в шоу-бизнес. В прошлом году певица была вынуждена отменить 75 выступлений в рамках своего турне State Of The World. Но теперь Джанет чувствует - шоу должно продолжаться.

Часть своего масштабного турне Джексон отменила из-за беременности. Сейчас артистка и ее 3-месячный сын Исса чувствуют себя прекрасно. И Джанет уверена - у нее достаточно энергии для возвращения на сцену.

По словам инсайдеров, 50-летняя звезда планирует возобновить концертную деятельность уже в октябре. Кроме того, сейчас Джексон настроена на позитивную музыку. «Появление малыша вдохновило ее на создание новых, позитивных песен. Она хочет создавать композиции, посвященные жизни, любви, материнству, — цитирует источник The Sun. — Она планирует возобновить турне по Северной Америке в октябре и параллельно заняться новым альбомом».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о разрыве звезды с катарским миллионером, ее супругом был Виссам Аль Мана (Wissam Al Mana). На днях Виссам подтвердил разрыв, обратившись к супруге с довольно трогательным посланием: «Спасибо самому красивому человеку в мире за безграничную любовь, поддержку и за то, что ты мой самый лучший друг. Я тебя очень люблю».

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0 Не нравится 0 Нравится 18.04.2017 Теги: Джанет Джексон

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